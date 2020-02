Traian Băsescu: "La anticipate se poate ajunge doar cu înţelegere între PNL şi PSD"

Traian Băsescu a declarat pentru Adevărul cum s-ar putea ajunge la declanşarea alegerilor anticipate.

"Dacă PSD-ul nu vrea anticipate are toate pârghiile politice. La anticipate se poate ajunge doar cum înţelegere între PNL şi PSD. Pe de altă parte e clar că începutul de înţelegere a început. PSD-ul am impresia că are o capacitate de analiză limitată. Dar când îşi vor termina analizele vor constata că-i avantajează alegerile la termen. Pe ei îi avantajează alegerile suprapuse. De ce? Suprapusele au un singur impediment care e doar aparent. Foarte mulţi utilizează decizia CCR din 2012 în care a fost respinsă ideea de alegeri suprapuse. Dar motivul principal nu a fost o chestiune constituţională legată de simultaneitate, ci o chestiune legată de mandatul aleşilor locali care nu poate fi prelungit peste termen", a precizat fostul preşedinte pentru sursa citată.

Europarlamentarul PMP este de părere că PSD ar fi avantajat de organizarea simultană a alegerilor anticipate şi a celor locale.

"PSD-ului îi convine cel mai mult anticipatele suprapuse. El îşi mobilizează tot activul. Primarii şi consilierii se bat pentru locurile lor. Se bat şi pentru partid. Scenariul doi cu alegerile la termen e în mâna PSD-ului această decizie. Nu o poate influenţa nici preşedintele nici domnul Orban. Asta înseamnă un avantaj major pentru PSD pentru că începe perioada de erodare a guvernanţilor. Au făcut greşeala de a face alianţe proaste cu Tăriceanu şi Ponta şi nu aveau majoritate. Doi lideri extrem de oportunişti pe care s-a bazat Orban. Doi lideri care dacă primesc o ofertă mai bună îl lasă. Şi l-au şi lăsat. Acum aud scâncete că noi avem numai 20%. Da, frate Orban dar cine te-a pus să iei Guvernarea având 20% cu un PSD care şi acum are majoritate în ambele camere împreună cu Ponta. Puteau să anticipeze asta. Aş mai face o observaţie. A revenit Ponta la patria mamă. Într-un fel sau altul va consiolida relaţiile în continuare. Va sta lipit de PSD. Dar împreună depăşesc 30% uşor în momentul de faţă", a spus Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a afirmat că România şi-ar fi permis ca Viorica Dăncilă să mai fi rămas încă un an la putere.

"Da, şi-ar fi permis. Pentru că ce era de stricat s-a stricat. Nu mai avea ce să strice doamna Dăncilă mai departe. Ce să mai facă? Ce cheltuieli să mai angajeze? Să arunce în aer bugetul pe 2020. Păi l-au aruncat. Înainte să plece. Prin mărirea cu 40% a pensiilor, bugetul este aruncat în aer", a explicat Băsescu.

Europarlamentul crede că astfel măsurile luate de Guvernul Vioricăi Dăncilă s-ar fi răsfrânge asupra PSD.

"Ar fi trebuit ei să facă dublarea alocaţiei pentru copii, ar fi trebuit ei să facă o creştere cu 40% a pensiilor. Şi am îndoieli că ar fi făcut-o. De asta s-ar putea să le şi convenit căderea Guvernului Dăncilă. Oricum le-a convenit pentru că şi ei au înţeles că menţinând Guvernul Dăncilă se erodează accelerat. Ori lor le-a convenit căderea doamnei Dăncilă şi aş spune că le convine chiar şi faptul că PNL-ul a preluat guvernarea. Este exact tactica de la alegerile trecute. A stat guvernul Cioloş, ei şi-au reconstruit toate structurile şi au găsit alegerile cu 44%", a menţionat Băsescu.

Traian Băsescu, despre candidatul la Primăria Capitalei: "Între Rareş Bogdan şi Nicuşor Dan, pe Nicuşor Dan îl votez"

Băsescu a susţinut că Nicuşor Dan este candidatul "cel mai profilat"

"Păi e cel mai profilat. Dacă nu mă înşel, Nicuşor Dan îmi terminam eu mandatul şi apărea el. Dar omul ăsta a făcut din Primărie viaţa lui. Nu am nicio slăbiciune pentru Nicuşor Dan, dar problema mea e că nu poţi merge pe un Voiculescu sau pe cine merge PNL-ul. Eu lui Rareş Bogdan nu i-as recomanda să meargă pe Primărie. E o instituţie foarte grea. E o reproducere a Guvernului şi a direcţiilor pe care le are. Acoperă toate ministerele şi responsabilităţile. Diferenţa între Guvern şi Primărie e că nu vine nimeni în faţa Guvernului, la Primărie îţi fine în faţă când ajungi la servici. Una e să zică Guvernul să dea încălzirea în toată ţara, Primăria trebuie să o dea. E o funcţie extrem de grea", a afirimat fostul preşedinte.

De asemenea, Traian Băsescu a spus că Theodor Paleologu ar putea fi candidatul PMP la Primăria Capitalei.