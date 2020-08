Traian Băsescu, despre starea de urgenţă: "E de neaplicat. Populaţia a fost atât de prost tratată încât respinge recomandările"

În interviul acordat jurnalistei Cristina Şicai, Traian Băsescu a afirmat că ar fi prudent în privinţa reintroducerii stării de urgenţă.

"Nu aş vedea oportună introducerea stării de urgenţă. Nu că n-ar fi necesară, dar este de neaplicat la populaţie. Populaţia a fost atât de prost tratată în ultima perioadă încât respinge recomandările de la Guvern", a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Fostul preşedinte a vorbit despre "brutalitatea care s-a aplicat în probleme de carantină".

"Carantina trebuie aplicată corect. Îl iei pe om care vine din zona roşie, îl duci în centrul de carantină, îi faci analizele şi în câteva ore îl trimiţi acasă, dar nu îl ţii 14 zile pentru că perioada de incubaţie e de 14 zile. Omul nu e vapor.

Un astfel de proces în care supui oamenii sau adresezi oamenilor solicitarea să-şi diminueze propriile libertăţi se face cu fermitatea unei mănuşi de fier, dar în mănuşă de catifea. Nu se face cu buzduganul", a declarat europarlamentarul PMP.

"Starea de urgenţă trebuia menţinută până aveam o harta riscurilor la nivel naţional. Nu culegem doar roadele indisciplinei populaţiei care în mod categoric contribuie consistent la evoluţia negativă, dar culegem roadele unei abordări superficiale a lucrurilor.

Starea de urgenţă trebuia menţinută cel puţin până la 15 iunie când am fi avut convingerea că pandemia este în regres. S-a ridicat prea repede şi am trecut la o liberalizare fără să ştim ce e sub noi", a explicat Traian Băsescu.