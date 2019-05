Traian Băsescu: Liviu Dragnea era paralizat de spaimă. Dăncilă trebuie să demisioneze. Va duce PSD la 10%-12%

”Ce să mai discute acești oameni despre președinție? Președintele Iohannis și-a asigurat mandatul prin referendumul câștigat. Prezidențialele s-au jucat duminică. Eu am spus că e riscant, el a riscat și a câștigat. Funcția de președinte al României s-a ocupat. Se face din primul tur.”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.



De asemenea, Traian Băsescu a declarat, luni seara, că premierul Viorica Dăncilă trebuie să renunțe la mandatul din fruntea Guvernului, după ce PSD a pierdut la scor alegerile europarlamentare, dar și după intrarea în pușcărie a lui Liviu Dragnea.



Fostul președinte cere oprirea programului prin care Guvernul mărește salarii și pensii și ignoră investițiile, și îl atacă și pe Eugen Teodorovici. ”Trebuie ținută cârma. E un moment de criză. Un moment de criză majoră în coaliție. Degeaba mai vorbesc de legitimitatea pe care au avut-o în 2016, ea e înjumătățită și transferată opoziției.



Dăncilă trebuie să demisioneze, categoric, e cea mai bună soluție. Greșește că nu o face. Ea e controlată de baronimea locală. Greșește! Va duce PSD la 10-12%! Doamnă, nu vă lăsați păcălită de haita din jurul dumneavoastră. Mergeți la Cotroceni și depuneți mandatul!



Când Dumnezeu vrea să te batjocorească, îți ia mințile. Așa e Orlando ăsta, discotecarul.



Ei nu mai pot guverna. Mandatul trebuie predat la președinte și el să găsească o soluție. El a cerut demisia, înseamnă că știe ce vrea să facă, nu o cerea aiurea.



Trebuie oprit acest program criminal, în care secătuiesc finanțele țării și nu dau niciun ban la investiții. Ei au înțeles doar atât: ne cumpărăm simpatie dând bani la populație. Nu rezistă Guvernul până la Congresul PSD. E presiune din partea societății, proteste în stradă.”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.



Fostul preşedinte a analizat ultima ieșire publică a lui Liviu Dragnea, înainte de condamnarea la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Băsescu a vorbit despre apariția lui Dragnea duminică seara, când a vorbit despre rezultatul de la alegerile europarlamentare, pe care PSD le-a pierdut rușinos.



”Era paralizat de spaimă, lipsa de sânge rece s-a văzut când el anunța viitorii candidați la președinție. S-a văzut că nu are niciun fel de calitate într-un moment de intensitate maximă. Pe ăsta, dacă îl pui să treacă nava printr-o strâmtoare, cade sub punte. În politică, soarta șefului este să fie singur când e greu.”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.