Transgaz a semnat toate contractele pentru construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a afirmat că a cerut conducerii Transgaz să prioritizeze lucrările de dezvoltare a reţelei de gaze din România. Realizarea proiectului Ungheni – Chişinău, declarat de interes naţional în Republica Moldova, presupune construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 120 km, trei staţii de predare a gazelor naturale (două în Chişinău şi una în Ungheni) şi dotarea centrului de dispecerizare şi dirijare de la Ghidighici.

Transportatorul naţional de gaze derulează această investiţie prin Vestmoldtransgaz, operatorul de gaze naturale din Republica Moldova care a fost privatizat în anul 2018 către Eurotransgaz, filiala din Republica Moldova a Transgaz. Reţeaua de transport gaze naturale pe ruta Ungheni – Chişinău reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului de interconectare Iaşi – Ungheni – Chişinău.

"Prin activitatea Transgaz în Republica Moldova, dovedim faptul că sprijinim ferm parcursul pro-european al acestui stat şi proiectele comune de investiţii, acestea fiind soluţii sigure pentru bunăstarea cetăţenilor din Republica Moldova. Transgaz are deja un pronunţat rol în asigurarea securităţii energetice a Uniunii Europene, prin lucrările la BRUA, iar prin achiziţia Vestmoldtransgaz a devenit o multinaţională românească în domeniul energiei. Sunt evoluţii importante, cu impact pe termen lung în ceea ce priveşte dezvoltarea energetică a regiunii. Îmi doresc ca graficul de execuţie al acestor lucrări să fie respectat, tocmai pentru a contribui la securitatea regională", a declarat ministrul Economiei, Niculae Bădălău.

Totodată, Ministrul Economiei a menţionat că a avut mai multe întâlniri cu conducerea Transgaz în care a cerut suplimentarea investiţiilor necesare dezvoltării reţelei româneşti de transport gaze naturale.

"BRUA şi investiţia din Republica Moldova sunt importante, dar la fel de importantă este infrastructura naţională. Am cerut, în repetatele întâlniri pe care le-am avut cu conducerea Transgaz, să prioritizeze lucrările de dezvoltare a reţelei de gaze din România. Am cerut investiţii suplimentare, pentru că fără investiţii serioase nu putem să dezvoltăm reţeaua de transport gaze naturale, nu putem să venim în sprijinul comunităţilor locale, nu putem să ajutăm cum trebuie economia românească şi nici nu putem să ne îndeplinim obligaţiile pe care le avem faţă de români. Aragaze cu gaz din conductă, nu de la butelie, în anul 2019, cred că reprezintă o condiţie minimă de civilizaţie şi trai decent pentru români şi pentru asta am depus şi voi depune în continuare eforturi susţinute. Proiectele internaţionale sunt foarte importante, dar nu trebuie să scăpăm din vedeere obligaţiile pe care avem în România", a mai afirmat Niculae Bădălău.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, spune că societatea dispune de resursele necesare finalizării acestei investiţii, pentru a-şi putea îndeplini angajamentele asumate.

"Transgaz acordă sprijin direct şi consistent societăţii Vestmoldtransgaz, pentru implementarea contractelor aflate în derulare şi atingerea obiectivului strategic asumat. Realizarea proiectului Ungheni-Chişinău contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova, la modernizarea şi eficientizarea infrastructurii energetice existente, la asigurarea securităţii energetice a ţării, la crearea unei pieţe de energie transparente şi competitive, precum şi la integrarea pe piaţa energetică europeană", a adaugat Ion Sterian.

Ministerul Economiei prezintă totodată situaţia la zi a celor şapte loturi aferente investiţiei. Contractul aferent Lotului 1, având ca obiect „Conductă transport gaze naturale Dn 600 în lungime de 26,07 km amplasat pe raza raioanelor Ungheni şi Nisporeni” a fost semnat de către ambele părţi în 23 aprilie şi a intrat în vigoare în aceeaşi dată. La data de 2 mai, Vestmoldtransgaz va emite ordinul de începere a lucrărilor şi va demara predarea amplasamentului.

Contractul aferent Lotului 2, având ca obiect „Conductă transport gaze naturale Dn 600 în lungime de 35,89 km amplasat pe raza raionului Călăraşi” a fost semnat de către ambele părţi şi a intrat în vigoare la data de 23 aprilie. La data de 2 mai, Vestmoldtransgaz va emite ordinul de începere a lucrărilor şi va demara predarea amplasamentului.

Contractul aferent Lotului 3, având ca obiect „Conductă transport gaze naturale Dn 600 în lungime de 32,18 km amplasat pe raza raionului Străşeni” a fost semnat de către ambele părţi la data de 19.04.2019. La data de 24 aprilie, executantul a îndeplinit toate condiţiile suspensive, iar contractul a intrat în vigoare. Pe 2 mai Vestmoldransgaz va emite ordinul de începere a lucrărilor.

Contractul aferent Lotului 4, având ca obiect „Conducta transport gaze naturale Dn 600 în lungime de 15,86 km, şi conductă transport gaze naturale Dn 300 în lungime de 2,6 km amplasat pe raza municipiului Chişinău” a fost semnat de către ambele părţi la data de 11 martie, executantul a îndeplinit toate condiţiile suspensive, iar contractul a intrat în vigoare la data de 12 aprilie 2019. La data de 16 aprilie 2019, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, iar la data de 18 aprilie 2019 a fost predat amplasamentul.

Contractul aferent Lotului 5, având ca obiect „SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatini, Nod măsurare gaze bidirecţional Tohatini şi Automatizare şi securizare obiectiv” a fost semnat de către ambele părţi la data de 15.04.2019, executantul a îndeplinit toate condiţiile suspensive şi contractul a intrat în vigoare. La data de 17 aprilie, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, iar la data de 18 aprilie 2019 a fost predat amplasamentul.

Contractul aferent Lotului 6, având ca obiect „Conductă de distribuţie gaze naturale SRM Tohatin- CET Chişinău şi SRM Tohatin distribuţie Chişinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani şi conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuţie Chişinău” a fost atribuit în data de 23 aprilie 2019 şi semnat la data de 25 aprilie. Intrarea în vigoare a contractului este condiţionată de prezentarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie.

Contractul aferent Lotului 7, având ca obiect "Complex administrativ Ghidighici- format din şase corpuri de clădire, Clădirea Principală de birouri, Hala Industrială cu Atelier Mecanic şi Depozit, Clădire Poartă, Clădire Laborator, Clădire Pompe PSI, Staţie Reglare-Măsurare gaze naturale (SRM Ghidighici) şi care vor constitui sediul administrativ al Vestmoldtransgaz SRL" a fost semnat la data de 14 ianuarie 2019. După îndeplinirea condiţiilor suspensive, contractul a intrat în vigoare la data de 6 februarie 2019, în aceeaşi fiind emis şi Ordinul de începere a lucrărilor. În acest moment, lucrările se află în derulare, în conformitate cu graficul de execuţie.