Trump, ironizat după ce a spus că gripa spaniolă a pus capăt probabil celui de-al Doilea Război Mondial. "E cel mai prost om din lume"

"Cea mai apropriată situaţie este din 1917, spun ei, marea pandemie. Cu siguranţă a fost ceva teribil, au murit 50 până la 100 de milioane de oameni, probabil a pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial. Toţi soldaţii erau bolnavi. A fost o situaţie teribilă", a spus Donald Trump, conform postului USA Today, citat de News.ro.

Preşedintele american Donald Trump a făcut referire la gripa spaniolă care a apărut în 1918. Primele infecţii au fost înregistrate în martie 1918, iar pandemia s-a încheiat în 1920.

În schimb, Al Doilea Război Mondial a început în 1939 şi s-a încheiat în 1945.

Ulterior, un oficial de la Casa Albă a afirmat că Donald Trump s-ar fi referit, de fapt, la Primul Război Mondial.

Gafa lui Donald Trump a atras numeroase ironii pe reţelele de socializare, unde numeroşi internauţi l-au corectat pe preşedintele american.

"Ca să recapitulăm ce am învăţat din 2016 până acum... numărul 45 nu a citit Constituţia, nu a citit Biblia (dar îi place să ţină una invers) şi în mod clar nu a primit nicio lecţie de istorie. Sau... matematică? Cool, cool, foarte cool", a scris pe Twitter actriţa şi activista Sophia Bush.

The Second World War ended in ... 1945



So to recap things we’ve learned since 2016 ... 45 hasn’t read the Constitution, hasn’t read the Bible (but likes to hold one upside down), and clearly never took a US History class. Or ... math? Cool cool, very cool. https://t.co/Lj0nXrhwmz — Sophia Bush (@SophiaBush) August 10, 2020

De asemenea, actorul George Takei a postat un mesaj referitor la gafa preşedintelui.

"Preşedintele crede că gripa spaniolă probabil a pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial pentru că «toţi soldaţii erau bolnavi». Bomba atomică a fost lansată asupra oraşului Nagasaki în urmă cu 75 de ani împliniţi ieri, punând capăt unui război lung şi devastator cu un final violent. Amintiţi-vă istoria, nu o distorsionaţi".

Walter Shaub, fost director al Oficiului American pentru Etică Guvernamentală, a avut o reacţie dură: "Preşedintele Statelor Unite ale Americii este cel mai prost om din lume".

The President of the United States of America is the stupidest man in the world. https://t.co/O1CSD5eAIy

— Walter Shaub (@waltshaub) August 11, 2020

"Trump: În 1917, marea pandemie, când au murit 50 până la 100 de milioane de oameni, a pus capăt probabil celui de-al Doilea Război Mondial.

1.Pandemia a fost în 1918, nu 1917.

2.Aproximativ 37 de milioane de oameni au murit în al Doilea Război Mondial, nu 50 până la 100 de milioane.

3.Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în 1945, nu în 1917", a scris analistul politic Keith Boykin.

Şi scriitoarea Amee Vanderpool a avut o reacţie ironică.

"Trump spune că gripa spaniolă «probabil’» a pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial. Gripa spaniolă a fost în 1918 şi WWII s-a încheiat în 1945. ‘Probabil’ este bine că Secret Service a scurtat conferinţa de presă".

Trump says the Spanish Flu in 1917 "probably" ended the Second World War.



The Spanish Flu was in 1918 and WWII ended in 1945. It's "probably" a good thing the Secret Service cut that press conference short. pic.twitter.com/sHQj2Uqov6

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) August 10, 2020