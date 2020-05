TU unde ai Nodurile Lunare la nastere si ce spun despre SOARTA TA? Nodurile Lunare inseamna destin. De unde venim, de ce, unde ne ducem

Nodurile Lunare vin mereu in pereche, deci cand unul se schimba, la fel o face si celalalt. Fata de alte planete, Nodurile Lunare au nevoie de 19 ani pentru a face un ciclu zodiacal complet si se misca in sens invers in zodiac.

Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).

Nodurile Lunii reprezinta karma vremurilor prezente si aduc cu ele eclipsele.

Fiecare persoana are Nodurile Lunare in anumite semne zodiacale la nastere iar asta spune foarte mult despre karma si destinul sau. Tu unde ai Nodurile Lunare in harta natala si ce inseamna pentru soarta ta ? Ce provocari intampini si ce ai de invatat? Gasesti mai jos in articol raspunsul!

Nodul Sud reprezinta insasi karma, "bagajul", adica rezultatul tuturor actiunilor facute in trecut mai mult sau mai putin inspirate, iar Nodul Nord este oportunitatea pe care o primim in aceasta viata de a schimba aceasta karma. Unul din scopurile venirii pe lume este sa rezolvam o buna parte din karma din "valiza" cu care venim, transformand-o in dharma (karma buna, prin fapte bune, actiuni din iubire spre noi si spre altii).

Sa fim atenti ! Nu inseamna ca negam tot ce avem din trecut si fugim sa cautam tot ce este relevat de Nodul Sud adica viitorul. Un destin implinit si echilibrat este SA FOLOSIM LECTIA VIETILOR SI EXPERIENTELOR ANTERIOARE PENTRU A IMPLINI MENIREA VIETII ACTUALE.

Intre 6 noiembrie 2018 si 5 mai 2020, Nodul Nord a fost in Rac si Nodul Sud in Capricorn. Incepand cu 5 mai 2020 pentru urmatoarele 18 luni, Nodul Nord se muta in Gemeni si Nodul Sud in Sagetator.

Ce sunt, mai exact, Nodurile Lunare?

Nodurile Lunii sunt puncte matematice care marcheaza locul unde traiectoria Lunii in jurul Pamantului se intersecteaza cu traiectoria aparenta a Soarelui. Intrucat aceste doua cercuri simbolice sunt inclinate una spre alta cu aproximativ 5 grade, avand un centru comun Pamantul, ele se intalnesc in doua puncte aflate in opozitie totala.

Cand Soarele si Luna ocupa aceste puncte in acelasi timp, avem o eclipsa. De aceea Nodurile Lunare sunt legate direct de puterea pe care eclipsele o au de a precipita evenimentele aici pe Pamant si sa asiste sufletele in evolutia lor ! Ele reprezinta punctul simbolic de intalnire dintre Soare (Spirit), Luna (Suflet) si Pamant (Materie).

Nodurile Lunare din harta ta natala. Tu pentru ce ai venit pe Pamant?

odurile Lunare au un impact profund asupra horoscopului tau, aratandu-ti care iti este calea spre evolutie spirituala.

Nodul tau Sud arata ce tip de amintiri ai adus cu tine in aceasta viata din trecutul tau (alte vieti si/sau mosterniri de la strabuni, numite genetice, care sunt fie de ganduri, conceptii, emotii fie de probleme pe corpul fizic, asa zisele boli genetice). El contine situatii si experiente care iti par familiare pentru ca ai dobandit o anumita eficienta in a le gestiona (fie ele bune sau rele).

Nodul tau Nord arata directia pe care ai nevoie sa o urmezi ca sa pasesti pe un teren total nou pentru a creste, a te dezvolta, a curata mosternirile vechi, consecintele actiunilor gresite din trecut si a sustine sufletul sa evolueze si sa se descotoroseasca de balastul trecutului. Iti arata unde nu ai experienta si unde ai nevoie sa sari in necunoscut ca sa inveti acolo sa inoti ! Aceasta este directia pe care trebuie sa o iei daca ai de invatat ceva nou, daca vrei sa simti ca evoluezi si ca ai realizari.

De retinut! In copilarie deseori poti avea ecouri ale povestii purtate de Nodurile tale Lunare, in special al Nodului Sud, prin vise si experiente concrete de copil si adolescent. Inclusiv oamenii intalniti in viata sunt atrasi pentru a completa aceasta calatorie a sufletului. La inceput sunt cei care iti reamintesc de Nodul tau Sud, apoi sunt cei care te sustin in drumul spre Nodul tau Nord.

Iata ce spun Nodurile Lunare sub care te-ai nascut despre destinul tau!

Daca esti interesat sa afli in mare detaliu despre tot ce inseamna Nodul Nord si Nodul Sud din harta ta natala si deci despre destinul si karma ta, poti gasi informatii valoroase in cartea scrisa de Celeste Fortune : "Nodurile Lunare – Cum sa folosesti lectia vietilor anterioare pentru a implini menirea vietii actuale", aparuta la editura Sophia in anul 2003.

NODURILE LUNARE TABELE

Afla unde erau Nodurile Lunare atunci cand te-ai nascut, apoi citeste ce releva acestea despre destinul tau personal la explicatiile corespunzatoare combinatiei tale.

Nodul Nord in Berbec – Nodul Sud in Balanta

8 Decembrie 1911 – 6 Iunie 1913

8 Iulie 1930 – 28 Decembrie 1931

26 Ianuarie 1949 – 26 Iulie 1950

20 August 1967 – 19 Aprilie 1969

7 Aprilie – 5 Mai 1986, 9 Mai 1986 – 2 Decembrie1987

27 Decembrie 2004 – 22 Iunie 2006

18 Iulie 2023 – 11 Ianuarie 2025

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.