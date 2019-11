Tudor de la Fly Project, în mijlocul alertei teroriste de pe aeroportul din Amsterdam. Soţia sa a intrat în panică

Printre pasagerii care aveau zbor şi se aflau în aeroport la momentul alertei teroriste s-a aflat şi Tudor, de la Fly Project, alături de soţia sa, Anamaria. Momentele prin care au trecut cei doi au fost povestite chiar de artist.

"Miercuri aveam programat zborul spre casă de pe aeroportul din Amsterdam, toate bune și frumoase, până când trebuia, normal, să ne îmbarcăm și zborul a fost anulat, la fel ca toate celelalte. Anunțul a fost făcut într-un mod cât mai calm și frumos, astfel încât să nu declanșeze panica. Aeroportul a fost închis. Nu exista mișcare pe pistă, deși aeroportul din Amsterdam, în mod normal, este extrem de circulat.

Nu a fost o panică generală, însă agitație s-a creat, cum e firesc... Pe drum spre aeroport noi am văzut o mașină de poliție militară mergând spre aeroport. Zborul nostru a fost întârziat o oră. Ana a fost panicată, prima reacție a fost să sune acasă, însă s-a mai liniștit când a văzut că nu se întâmplă nimic dramatic în jurul nostru, ci era situația sub control. Până la urmă, am plecat și totul a decurs normal în timpul zborului", a declarat Tudor, pentru CanCan.ro.