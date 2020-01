Tudor Gheorghe, reacţie vehementă după ce a fost insultat de Andrei Caramitru

"Pe mine lucrurile astea nu mă împiedică, îmi văd de treburile mele, văd ce se întampla în jur. Ceea ce se zice, să se zică. Eu nu iau în seamă, eu mă iau pe mine în seamă" , a declarat artistul.

"Eu fac ce trebuie să fac, asta ar trebui să facă toţi" , a adăugat artistul.

Tudor Gheorghe a fost votat, în Consiliului General al Capitalei, cetățean de onoare al Bucureștiului în plin scandal referitor la ”Degeaba 30”. Proiectul a fost aprobat cu 33 de voturi pentru, 7 abtineri si 3 voturi impotriva.

"Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai mari artişti ai tradiţiei româneşti, reuşind de fiecare dată să prezinte concepte noi pentru concertele pe care le susţine şi să reinterpreteze într-o manieră originală moştenirea desprinsă din negura vremurilor ce face parte de secole din viaţa satului. Talentul şi prezenţa scenică sunt inconfundabile, iar sălile de concert sunt pline la fiecare apariţie a sa", se arată în referatul de aprobare a proiectului.

"Am fost surprinsă când am văzut că maestrul Tudor Gheorghe nu este deja cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti. Am luat decizia ca în prima şedinţă din Consiliului General să le propun colegilor acest proiect. Ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte" , a declarat Gabriela Firea, primarul Municipiului Bucureşti.