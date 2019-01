Tudorel Toader: Mai devreme sau mai târziu voi pleca

”În câteva zile voi face 2 ani de zile de când sunt ministrul Justiției. Mai devreme sau mai târziu voi pleca din această funcție, dar pregătesc un raport pe care îl voi face public.”, a anunțat Tudorel Toader, la Antena 3.

Tudorel Toader a explicat că lucrează la un proiect de OUG pentru a pune în ordine situația completurilor de 5 de la ICCJ. Toader a explicat că această OUG va fi dată ”Probabil în termen scurt”.

El a adăugat că stoparea abuzurilor ar fi "singura chestiune" cu care pleacă din minister.



"Dar dacă m-aţi întreba acum, sigur că multe puteau fi făcute. Şi mai multe şi mai bune, tot timpul există această dimensiune evolutivă. Dar dacă m-aţi întreba o sigură chestiune cu care eu plec din minister (...), voi spune că am oprit acele abuzuri (...) despre care în mare parte nu ştiam, poate bănuiam, dar în tot cazul nu le acceptam", a declarat ministrul Justiţiei.



Tudorel Toader a susţinut că în acest moment nu se mai poate reveni "sub niciun chip" la modul în care era înfăptuită justiţia în urmă cu doi ani.



"Sigur, eram în faza în care exportam experienţă în prevenirea şi combaterea corupţiei. Care experienţă? O exportam pe aia rea, negativă sau o fardam şi o prezentam ca şi cum aşa ar trebui să se facă. În mod categoric nu, iar eu cred că astăzi, la început de 2019, nu mai putem sub niciun chip reveni la starea de lucruri, modul în care era înfăptuită justiţia acum doi ani de zile, pentru că am văzut, pentru că între timp ştim să ne valorificăm drepturile mai bine şi acele abuzuri pe care parţial le ştim nu vor mai fi acceptate şi nu vor mai fi repetate", a mai spus Toader.