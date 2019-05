Tuse la copii: 5 tipuri de tuse pentru care trebuie sa te ingrijorezi

Iata 5 cazuri cand tusea la copii poate fi un motiv de ingrijorare.

Tuse la copii tipul #1: Tuse latratoare

Copilul merge la culcare cu nasul infundat, doarme linistit cateva ore dupa care incepe sa sufoce si se zbate sa respire. Iar tusea seamana cu un latrat.

Ce cauzeaza tusea latratoare? O infectie virala care duce la inflamarea laringelui si a traheei. Acest fenomen este des intalnit in perioada octombrie-martie si afecteaza de obicei copiii intre 6 luni si 3 ani.

Ce e de facut? Cand copilul se trezeste din somn cu aceasta tuse latratoare, infofoliti-l bine si scoateti-l afara. Aerul rece ajuta la relaxarea cailor respiratorii. O alta varianta este sa-l duceti la dus, sa dati drumul la apa fierbinte si sa stati 15-20 de minute in aburi. Aerul cald ii va inmuia mucozitatile si se vor elibera caile respiratorii. De asemenea, un umidificator pornit pe timpul somnului copilului este ideal. Asigurati-va ca hidratati foarte bine copilul. Sunati la urgenta daca totusi cel mic are dificultati grave de respiratie sau daca tusea dureaza mai mult de cinci minute.

Tuse la copii tipul #2: Tuse productiva sau flegmatica

Copilul are o tuse care pare a fi cu mucozitati, ii curge nasul, are gatul inflamat, ochii aposi si ii lipseste pofta de mancare.

Ce cauzeaza tusea productiva? O raceala extrem de contagioasa care poate dura una-doua saptamani. Copiii racesc in medie de 6-10 ori pe an, asa ca trebuie sa va pregatiti pentru astfel de episoade. De asemenea, bronsitele sau pneumoniile pot determina tusea productiva.

Ce e de facut? Pentru ca racelile sunt cauzate de virusi, antibioticele nu functioneaza. Cereti sfatul unui pediatru daca febra si mucozitatile de culoare verde persista. Acest lucru poate insemna faptul ca s-a produs o suprainfectare a cailor respiratorii. Daca copilul este prea mic ca sa stie sa sufle nasul, pulverizati o solutie nazala salina, apoi utilizati pompita nazala sau batista bebelusului. Umidificatorul si o baie de aburi sunt de asemenea utile pentru ca impiedica intarirea mucozitatilor. Nu dati copilului medicamente dupa ureche si consultati pediatrul chiar si in cazul pastilelor de supt. Nu toate sunt recomandate copiilor mici.

Daca medicul a pus diagnosticul de pneumonie atunci ii va recomanda tratament cu antibiotic. In functie de gravitatea bolii, aceasta se poate trata acasa sau la spital.

