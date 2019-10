Articol publicat in: Life

TVR HD se închide. Şefii televiziunii publice vor cere retragerea licenţei la CNA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 53 min) // Actualizat: (acum 53 min) // Sursa: romaniatv.net TVR HD se va închide, conform unei decizii a Consiliului de Administrație, care a aprobat în ședința din 4 octombrie "demersurile în vederea retragerii licenţei audiovizuale pentru transmisia prin satelit şi digital-terestră a canalului TVR HD". TVR a luat această decizie deoarece TVR 1 și TVR 2 vor trece în perioada următoare la formatul HD. Până în prezent, TVR HD era singurul loc de la Televiziunea Publică unde puteau fi difuzate programe filmate în HD. TVR urmează să trimită către Consiliul Național al Audiovizualului o solicitare de retragere a licenței audiovizuale, iar forul trebuie să voteze cererea în ședință publică. O cunoscută televiziune din România se închide. CNA i-a retras LICENŢA TVR HD a început să emită în iunie 2008, cu ocazia Euro 2008, ca un canal experimental. În 2012, televiziunea a primit de la CNA o licență prin satelit. De-a lungul timpului, televiziunea a avut o grilă de programe distinctă de a celorlalte televiziuni ale TVR, dar a preluat însă evenimentele importante: de la competiții sportive, la alte transmisiuni, cum ar fi funeralii, vizita Papei etc. CNA a aprobat în noiembrie 2018 emisia TVR 1 și TVR 2 și în variantă HD. loading...

