UIMITOR! Alege o culoare si afla ce-ti rezerva viitorul

Ai ales culoarea? Nu sta prea mult pe ganduri! Acum deruleaza pagina in jos pana cand ajungi la semnificatia culorii alese. Ti se potriveste descrierea? Nu uita sa apesi butonul de Share daca ti-a placut!

Ai ales portocaliu?

Persoanele atrase de culoarea portocaliu sunt calde, prietenoase, echilibrate. Vor sa fie in centrul atentiei, sunt extravagante si mereu in cautare de noi oportunitati. Desi le place foarte mult sa stea in casa, vor sa exploreze si alte orizonturi. Reversul medaliei in cazul lor – agitatie si nervozitate.

Nuanta 1: Esti o persoana aventuroasa, insa iei in calcul toate eventualele riscuri inainte sa pornesti la drum. Viitorul tau este stralucitor, atat timp cat nu iti setezi idealuri prea inalte.

Nuanta 2: Atentie sa nu te arzi. Aceasta nuanta simbolizeaza neincrederea. Cineva din anturajul tau te incanta la maximum, insa – totusi – ai cateva semne de intrebare in cea ce il priveste. Fii atent la ce urmeaza.

Nuanta 3: Portocaliul este nuanta vitalitatii si a sanatatii. Daca ai ales aceasta nuanta, fii precaut la starea de sanatate. Nu renunta la activitatile tale de natura extrema, insa n-ar fi rau ca, mai inainte, sa-ti faci niste teste medicale, pentru a te asigura ca totul este in limite normale.

Nuanta 4: Esti dornic de aventura dar, in ultima vreme, ceva din interiorul tau si-a pierdut "scanteia". Vrei mai multa liniste, mai mult echilibru, vrei sa te eliberezi de stres si sa iti gasesti o cale mai calma, care sa-ti permita sa te regasesti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.