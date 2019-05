UIMITOR! Ce se întampla in creierul copilului cand il imbratisezi

Potrivit unui studiu dat recent publicitatii, imbratisarea contribuie la dezvoltarea fizica si psihica a copilului. Cu cat il tii mai mult in brate, cu atat creierul lui se dezvolta mai mult, iar copul devine mai destept.

Studiul a fost realizat la Spitalul de copii din Ohio, unde s-au analizat datele a 125 de bebelusi unii nascuti prematur, iar altii la termen. S-a urmarit cum influenteaza atingerea fizica dezvoltarea creierului, perceptia, cognitia si dezvoltarea abilitatilor sociale.

S-a constatat astfel ca actiuni precum alaptatul, contactul piele-piele, imbratisarile si alte manifestari ale afectiunii au contribuit la crearea unor raspunsuri intense in creier, ceea ce a dus la dezvoltarea mai rapida si mai sanatoasa a acestuia.

Cu alte cuvinte, cand iti imbratisezi copilul, nu doar ca ii transmiti toata dragostea ta, ci contribui si la dezvoltarea inteligentei sale.

Dr. Nathalie Maitre, conducatorul echipei de cercetatori, a explicat ca simplul contact fizic, cum ar fi leganatul in brate are o importanta deosebita asupra dezvoltarii creierului. "Copiii prematuri care s-au bucurat de contact piele-piele si afectiune din partea parintilor s-au dezvoltat la fel de bine precum cei care erau inca in uterul mamei", a adaugat aceasta.

Imbratisarea si oxitocina

Oxitocina este un hormon descoperit in 1906 de catre Sir Henry Dale. Acesta este eliberat in cantitati foarte mari in timpul nasterii, permitand uterului sa se contracte si laptelui sa tasneasca in timpul alaptarii. Acest hormon este, de asemenea, responsabil, cu reglarea comportamentului social. De exemplu, interactiunea cu ceilalti, legaturile cu oamenii dragi, sunt strans legate de hormonul oxitocina. Eliberarea lui ii permite mamei sa creeze o relatie cu nou-nascutul.

