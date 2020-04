S-A AFLAT! La ce a renunţat Gigi Becali în numele CREDINŢEI. "Dădeam 5.000 de euro pe o sticluţă mică!"

Gigi Becali a anunţat că a renunțat la utilizarea parfumurilor. Patronul celor de la FCSB afirmă că în fiecare an cheltuia zeci de mii de euro pe obiecte de acest gen.

"Aveam parfum de 5.000 de euro, era o sticluță mică. Toată lumea mă întreba ce e ăla, nimeni nu mai avea în țara asta. Mă întrebau și fetele, voiau pentru prietenii lor. Acum eu nu mă mai dau deloc. Nu mai am nevoie. Igienă personală e spălatul, parfumul e altceva. Nu mai dau! Nu-mi vine să cred că dădeam mii de euro pe ele. Nici nu știau bărbații din România de așa ceva, ei dormeau", a spus Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali a ales sa ramana la Pipera pentru a-si proteja familia, insa nimeni nu cunoaste un amanunt pe care patronul FCSB nu l-a facut public, desi a intrat in direct la multe emisiuni de televiziune. Potrivit Fanatik, pe langa activitatile pe care le face in casa, Gigi Becali merge si la biserica din Pipera, de unde are cheie, si se roaga singur!

"Noi trebuie să stăm în ascultare să respectăm legile și ordonanțele. Că zice Dumnezeu: dacă nu ascultați de autorități, de mine n-ascultați! Noi dacă nu ascultăm de autorități nu ascultăm de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a dat autoritățile. Ați văzut că a fost o discuție, și bravo lui până la urmă, s-au împăcat și Iohannis cu Vela. Că a făcut și Iohannis un pas înapoi, a făcut și Vela un pas înapoi și au ajuns la o înțelegere, până la urmă să ia lumină oamenii. Îl felicit pe Vela! Iohannis nu a avut nicio vină, el a fost influențat de USR-iști care sunt atei, nici sectari nu sunt, sunt atei oamenii, sunt dușmanii lui Hristos!", a mai spus Gigi Becali.