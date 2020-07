Un adolescent a ajuns la spital cu urechea sfâşiată de doi rottweileri. Stăpânul a fugit înainte să vină poliţia FOTO

Adolescentul se afla cu sora lui mai mare pe o pistă de biciclete de lângă cartierul rezidenţial privat situat la marginea oraşului, la ieşirea spre Arad. În momentul în care cei doi câini au sărit să atace, trei tineri care se aflau într-o maşină au orbservat scena şi au sărit în ajutor.

"Am văzut un domn într-o maşină, pe câmpul de lângă pistă. Stătea şi citea. Cei doi rottweileri erau pe lângă maşină. Când ne-au văzut, au început să alerge şi au sărit pe fratele meu mai mic, care a luat bichonul în braţe de teamă să nu-l sfâşie. Când a ajuns şi stăpânul, a început să strige, ne întreba ce căutăm acolo, că n-am văzut că sunt câini. Eu am sunat la 112, nu am stat să mă cert, fratele meu era plin de sânge", a povestit sora adolescentului, pentru adevarul.ro.

Bărbatul şi-a urcat câinii în maşină şi a plecat, martorii apucând, însă, să-i facă fotografii, pe care le-au predat poliţiştilor ajunşi în câteva minute la locul incicentului.

"Poliţiştii mi-au spus că nu mai merg după el. Îl ştiau. În luna mai, exact în acelaşi loc, câinii lui au atacat o fetiţă care plimba tot un bichon. Pe căţel l-au omorât, iar ea e destul de rău muşcată însă s-a împăcat cu el, aşa că nu a mai fost cercetat", povesteşte tânăra.

În urma acestui nou atac, tânăra şi fratele ei au ajuns la spital, iar bichonul lor la veterinar. Tânăra a scăpat cu câteva zgârieturi, însă fratele ei mai mic avea răni pe piept, spate şi braţe, iar urechea i-a fost sfâşiată, medicii fiind obligaţi să il sutureze. Cazul este anchetat acum de poliţişti.

Proprietarul câinilor, Ionel Dascăl, un controversat om de afaceri din Oradea, închis pe vremuri pentru fraudă fiscală şi înşelăciune, este cercetat pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin. Câinii şi-au abandonat victimele doar după intervenţia unor martori.

"După mine avem de-a face şi cu o infracţiune de sluţire. Rămâne, însă, să decidă procurorul dacă acuza se susţine", a declarat avocatul tinerilor, Florin Pantea.