Articol publicat in: Societate

Autocar cu 46 de pasageri, răsturnat în câmp în Galaţi după un accident VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un autocar cu 46 de pasageri din Ucraina s-a izbit de un stâlp de pe marginea DN 26, în zona localităţii Brăneşti, judeţul Galaţi, informează agerpres.ro. În urma impactului, autocarul s-a răsturnat în afara carosabilului, pe un câmp. Autocarul mergea către Odessa, DN 26 fiind drumul către punctul de trecere a frontierei Oancea spre Republica Moldova, şi de acolo, spre Ucraina. La un moment dat, din cauza viteze şi a vizibilităţii reduse, şoferul a pierdut controlul direcţiei și a intrat într-un parapet de pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Citeşte şi TRAGEDIE. Maşină spulberată de o Săgeată Albastră: DOI MORŢI loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay