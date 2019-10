Articol publicat in: Societate

Un avion a aterizat forţat lângă autostrada A1. Intervenţie de urgenţă SMURD

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un avion de mici dimensiuni a aterizat forţat, duminică seară, în zona localităţii Vânătorii Mici, Giurgiu, în apropiere de autostrada A1, informează IGSU. Pilotul a fost nevoit să aterizeze fortat pe un teren arabil din cauza faptului că motorul avionului s-a stricat în mers. La faţa locului au fost alertate un echipaj de stingere şi o ambulanţă SMURD. Catastrofă aviatică, aterizare de urgenţă soldată cu mai multe victime. Sunt cel puţin cinci morţi FOTO Potrivit ISU Giurgiu, pilotul a scăpat nevătămat în urma aterizării forțate. Doar aparatul de zbor a suferit avarii. loading...

