Un avion s-a prăbuşit în Turcia. Şapte oameni au murit în accidentul aviatic. Primele imagini de la faţa locului

"Avionul de recunoaştere" s-a prăbuşit joi în provincia Van, transmite agenţia turcă Anadolu, care l-a citat pe ministrul de Interne.

Guvernatorul provinciei a adus un omagiu celor şapte "eroi" şi a transmis condoleanţe familiilor lor, printr-un mesaj publicat pe Twitter, notează Agerpres.

O anchetă a Guvernului este în desfăşurate pentru a fi stabilită cauza accidentului aviatic.

În 2018, doi piloţi turci au murit după ce un avion militar s-a prăbuşit în timpul unui exerciţiu în provincia Izmir din vestul ţării.

Situată la graniţa cu Iranul, provincia muntoasă Van a fost lovită în februarie de două avalanşe în urma cărora 41 de oameni au murit.

