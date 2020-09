Un bărbat a angajat o escortă pentru o noapte, dar a fost şocat când femeia a apărut la uşă! "Nu vreau să mai fac greşeala asta"

Nopţile sale distractive şi incitante au devint parte din rutina sa şi nu s-a gândit niciodată că ceva ar putea să nu meargă conform planurilor sale, asta până într-o seară când lucrurile au devenit foarte, foarte ciudate după ce una din femeile angajate de el a apărut la uşă

Totul a început când James a rămas pentru puţin timp în oraşul său natal şi conform tabieturilor lui, acesta a apelat la un site erotic pentru a petrece puţin timp cu cineva.

"Folosirea escortelor înseamnă că îmi pot satisface nevoile sexuale fără niciun fel de legături emoţionale. În mintea mea, profit de o situație foarte unică. Întotdeauna rezerv escorte, indiferent unde sunt cazat. Când am venit ultima dată acasă, abia așteptam să rezerv pe cineva. Am avut întotdeauna o slăbiciune pentru aspectul MILF, așa că am decis să aleg o femeie care avea o atmosferă sexy de amantă. Nu și-a arătat fața în fotografiile sale, ci corpul ei și ceea ce a spus că va face în profilul ei a fost suficient pentru a-mi atrage atenția", a declarat James pentru Mirror.

Au stabilit o oră şi un loc şi după puţin timp a apărut în faţa uşii.

"Am deschis ușa și a apărut mama prietenului meu cel mai bun. Am rămas şocat, însă aceasta a continuat programarea de parcă nici măcar nu ne-am cunoaște. Am fost în mod evident atras de ea. A fost o întorsătură ciudată a evenimentelor, dar de fapt s-a adăugat la entuziasm - vrei ceea ce nu poți avea și știam că nu ar trebui să continui. Nu am vorbit prea mult şi am ajuns la scopul iniţial. Am făcut un acord clar la sfârșit că va trebui păstrat secret. Nimeni nu trebuie să ştie", a povestit James.

În mod surprinzător, James a decis că nu-i va spune niciodată prietenului său despre cele întâmplate, însă lucrurile avea să devină ciudată când se vor întâlni şi vor vorbi.

"Sincer, nu știu cum aș începe acea conversație. Faptul că am văzut-o în mai multe rânduri de atunci a îngreunat de 100 de ori situaţi, din motive evidente", a continuat James.

Şi pentru a face lucrurile și mai îngrozitor de incomode, James știe că prietenul său folosește aceeași agenție de escorte: "De multe ori îmi fac griji că o va rezerva accidental el însuși".

Întâlnirea nu l-a dezamăgit pe James și a continuat să folosească escorte - dar și-a învățat lecția.

"Sunt mai precaut acum, însă, când rezerv pe cineva în orașul meu natal, rezerv doar pe cineva verificat și care îşi arată fața. Nu vreau să mai fac greșeala asta!", a spus James.