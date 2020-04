Un bărbat a fost "uitat" de autorităţi în izolare. Nu primeşte nicio informaţie şi nu ştie ce trebuie să facă pentru a nu fi amendat

Constănţeanul lucra ca şofer de camion în Olanda şi, la începutul lunii aprilie, angajatorul l-a trimis acasă, alături de alţi colegi. Pe aeroportul Otopeni, au fost întâmpinaţi de reprezentanţi DSP, care le-au dat să completeze declaraţia pe propria răspundere şi i-au trimis pe toţi în izolare: "De atunci și până în prezent, nu m-a băgat nimeni în seamă. Vineri, 17 aprilie, trebuie să ies din izolare. Am sunat la ISU, Poliție, DSP, 112, dar nimeni nu știe nimic. Mi s-a spus că va veni cineva să mă vadă doar dacă îmi este rău, dar nu am prezentat deloc simptome. Eu nu m-am dus acasă, pentru că mama mea este în vârstă și nu vreau să fie un pericol", povesteşte bărbatul pentru sursa citată.

Între timp, constănţeanul a aflat de la unii dintre colegii cu care s-a întors în ţară, aflaţi şi ei în izolare, că aceştia au fost controlați de polițiști și urmează să primească o hârtie din partea autorităților prin care să dovedească că au respectat perioada de izolare.

Bărbatul nu are încă nicio informaţie de la autorităţi şi nu ştie ce să facă întrucât se apropie sfârşitul perioadei de izolare. El ar trebui să părăsească locuinţa unde s-a autoizolat (apartamentul unui prieten) şi să meargă la familia lui. Însă nu are nicio informaţie despre cum ar putea intra în posesia documentului care justifică faptul că a stat 14 zile în izolare: "Sâmbătă (18 aprilie - n.red.) ar trebui să mă duc acasă, dar nu știu ce să fac. Îmi este frică să nu fiu amendat, când o să ies din casă, pentru că nimeni nu îmi spune nimic. Am colegi șoferi care îmi spun că au primit vizite din partea polițiștilor, pentru a-i controla dacă respectă izolarea. Am înțeles că ar trebui să primesc o foaie din partea polițiștilor. Dacă ei mă prind fără foaie, risc să stau 14 zile în carantină și să primesc amendă", a declarat constănţeanul. Acesta nu a fost testat pentru coronavirus, întrucât nu a prezentat simptomele specifice.