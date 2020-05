Un bărbat a murit în timpul unui video call cu nepotul său. S-a plâns de dureri înainte să se prăbuşească la pământ

Bărbatul ar fi suferit un atac de cord în timp ce vorbea cu fiul și nepotul său pe video call, în contextul pandemiei de coronavirus, transmite The Sun.

Potrivit apropiaților săi, bărbatul s-ar fi plâns de dureri cu puțin timp înainte să se prăbușească la pământ.

„Mi-a spus că are arsuri. Următorul lucru a fost o bubuitură. Timp de câteva secunde am fost în șoc, dar am încercat să-l ajut până au ajuns paramedicii. Nu-mi pot imagina viitorul acum. Am făcut atât de multe lucruri împreună”, a povestit soția acestuia.