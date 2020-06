Un bărbat în vârstă de 82 de ani a fost UCIS de o cireadă de vaci în timp ce se afla la plimbare

Cuplul se plimba în apropierea viaductului Ribblehead, când au deranjat accidental o cireadă de vaci.

"Un bărbat în vârstă de 82 de ani, din Foulridge, Pendle, a murit după ce a fost atacat de o cireadă de vaci. Serviciile de urgență au intervenit, însă, din păcate, bărbatul a fost declarat mort", a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din North Yorkshire.

Potrivit informaţiilor transmise de poliţia din Yorkshire, bărbatul a murit pe loc, până să ajungă echipele de salvare. Soţia lui a fost transportată la spital. Femeia avea răni pe tot corpul.

