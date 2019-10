Articol publicat in: Societate

Un bărbat suspectat că a împuşcat în cap doi fraţi români, arestat în Belgia

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat suspectat că a împuşcat în cap doi fraţi români a fost arestat în Belgia. Foto: observator.tv Gabriel și Constantin, doi frați români de 45 și 48 de ani au fost găsiți morți la Forchies-la-Marche, pe 29 august, scrie observator.tv. Citeşte şi A murit în Anglia chiar în ziua în care fetiţa lui împlinea 12 ani. Tulburător cum şi-a găsit sfârşitul românul stabilit în Londra Cadavrele celor doi fraţi zăceau pe malul unui lac din zonă, unde veniseră la pescuit. Fiecare victimă a fost executată în cap cu un glonț. Fiica unuia dintre frați, alarmată că nu tatăl său și fratele lui nu au venit seara acasă, așa cum plănuiseră, și nici nu i-a putut contacta a alertat poliţia. Misterul execuției a început să fie deslușit abia acum. Parchetul din Charleroi a confirmat că a fost identificat un suspect îm cazul celor doi fraţi asasinaţi. Pe numele acestei persoane a fost emis un mandat de arestare. Procurorii belgieni nu au precizat însă identitatea suspectului și nici nu au furnizat alte informații. loading...

