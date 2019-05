Un chilipir pentru Prima Doamnă a Ucrainei: şi-a cumpărat un penthouse la jumătate de preţ

Pe 21 aprilie, umoristul Volodimir Zekenski a triumfat în alegerile prezidenţiale din această ţară epuizată de corupţie, dificultăţi economice şi un război sângeros, susţinând în campanie că nu are nicio legătură cu elita care domină viaţa politică şi economică a ţării.



"Însă, achiziţionarea unui apartament de lux în complexul “Emperor” de pe malul Mării Negre, în Crimeea, indică faptul că familia lui Zelenski a beneficiat de pe urma unei tranzacţii cu un membru marcant al acestei elite", scrie Reuters.



Potrivit sursei citate, soţia acestuia, Olena Zelenska, a achiziţionat, la jumătate de preţ, un penthouse în acest complex de pe malul Mării Negre, aparţinând oligarhului Oleksandr Buryak.



Ea a plătit, în 2013, suma de 163.893 de dolari pentru apartamentul cu trei camere, potrivit declaraţiei de venit depuse de soţul ei, anul acesta. Asta înseamnă 1.263 de dolari pe metru pătrat, în condiţiile în care valoarea de piaţă la acel moment, potrivit site-ului domik.ua, era între 3.000 şi 4.000 de dolari pe metru mătrat, scrie sursa citată.



Un agent imobiliar a declarat, sub protecţia anonimatului, că un apartament ca cel din complexul Emperor se vinde de obicei cu preţuri cuprinse între 2.500 şi 3.000 de dolari pe metru pătrat, dar poate ajunge şi până la 5.000 de dolari pe metru pătrat. Nici Zekenski, nici soţia acestuia şi nici omul de afaceri nu au dorit să comenteze informaţiile, scrie Reuters.



Buryak este un fost membru al Parlamentului ucrainean, care, împreună cu fratele său, Serghei, a deţinut acţiuni la banca Brokbiznesbank din 2010 până în 2013, când şi-a vândut cea mai mare parte a acţiunilor.



Potrivit unei anchete, membri ai conducerii băncii, a căror identitate nu a fost făcută publică, sunt investigaţi sub acuzaţia de deturnare de fonduri din bugetul companiei începând cu anul 2012.



Ca parte a investigaţiei, procurorii au confiscat bunurile a două companii suspectate că au beneficiat de fondurile fraudate. Este vorba despre companiile Seredynetske şi Svarog-Bukovyna, care sunt deţinute de Buryak, mai scrie sursa citată.