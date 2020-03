Un cuplu a fost amendat pentru că a greşit data din declaraţia pe propria răspundere. Cât au plătit cei doi tineri

Cei doi aveau asupra lor declaratia pe propria raspundere, în baza căreia se puteau deplasa cu maşina, însă poliţiştii nu au acceptat nicio abatere. Astfel, cuplul a primit o amendă de 400 de ron, pentru că tânăra a modificat data din declaraţie, din 25 în 26 martie.

Citeşte şi: CORONAVIRUS ROMÂNIA: Riscaţi amendă dacă duceţi partenerul cu maşina la serviciu? Răspunsul oficial al Poliţiei Române



”A luat cineva amenda pentru declaratia pe proprie raspundere? Noi am reusit. Da, amandoi. Si eu si Marian. 200 ron+200 ron. Deci in Slatina, nu este de gluma. Marian a luat amenda ca a gresit data si a modificat-o. (Din 25 a facut 26). Stiti, momentul ala cand nu stii in ce data esti …tuturor cred ca ni s-a intamplat macar o data. Eu am luat amenda ca am avut declaratia pe verso.

Deci fiecare persoana, foaie separata. Ne-a oprit, am tras pe dreapta, am aratat buletinul si declaratia pe geam (evitarea contactului). Ne-a spus sa deschidem geamul, i-am spus ca nu merge ( e blocat cel de la sofer) si apoi si-a scos telefonul sa fotografieze declaratiile si buletinele. A facut mai multe poze si ne-a spus sa ramanem la masina pentru amenda. Si a plecat la alte masini.

Prima data, ne-a oprit cu masca si manusi. Cand a luat buletinele( nu stiu de ce le-a mai facut poza), fara manusi, masca jos… Si i-am zis: „Stiti, ar trebui sa aveti masca si manusi si sa stam la distanta..asta zicea presedintele la stiri”, pe un ton calm, oricum se vedea ca nu am cu cine sa ma inteleg, ca nu asculta. Era croita sa dea amenzi”, povesteşte tânăra din Slatina, potrivit cancan.ro.

Citeşte şi: Cât de mult ne putem îndeparta de domiciliu fără să fim amendaţi. Răspunsul Poliţiei Române

"Am semnat procesele verbale să nu stăm să ne certăm în drum DAAAR și aici este vina noastră; nu am citit ce scrie în procese. Nu m-am gândit vreodată că un agent al poliției ar putea să scrie altceva decât s-a întâmplat de fapt. (E prima amendă pe care am luat-o).

Tata a râs de noi. În proces scrie că nu am avut asupra noastră declarația pe proprie răspundere. Na, poate și râdeți de noi, poate și învățați ceva, poate vă și enervați că poliția locală se pierde în astfel de amănunte dar ce-i important nu vede( de exemplu, pe strada noastră, ieri seara i s-au furat unui vecin toate materialele de construcție din curte).

Sunt sigură că domnii cu duba care au venit la furat au avut fiecare declarație pe propria răspundere pe foi separate și fară nicio greșeală completate. Și corect gramatical”, a încheiat, ironic, tânăradin Slatina.

Citeşte şi: ANUNŢ IMPORTANT pentru TOŢI ŞOFERII pe timpul STĂRII DE URGENŢĂ! E obligatoriu şi în starea de urgenţă