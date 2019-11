Scandalul zilei în sport. Un fotbalist croat este acuzat că a ucis un pui de găină în timpul unui meci VIDEO

Incidentul ar fi survenit duminică, în momentul în care mai mulţi pui au intrat pe un teren de fotbal în estul Croaţiei, scrie agerpres.ro.

Ivan Gazdek, de la echipa NK Jelengrad, a alergat după ei şi l-a lovit pe unul dintre ei cu piciorul, aruncându-l în sus într-un ''nor de pene''.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a primit un cartonaş roşu pentru conduită nesportivă.

ONG-ul "Prietenii animalelor" a denunţat "actul ruşinos şi comportamentul laş al jucătorului faţă de un animal inocent care a murit cu oasele zdrobite, în durere".

Asociaţia a anunţat că va depune plângere pentru "act criminal", pentru "uciderea şi torturarea unui animal".

Dacă va fi inculpat şi găsit vinovat, jucătorul riscă până la un de închisoare.

Gazdek s-a apărat în presa croată afirmând că este un iubitor de animale, că are mai multe animale de companie şi că nu a avut intenţia de a ucide puiul.

"Am alergat după pui că să-i scot afară de pe teren, am alunecat şi din greşeală am călcat pe un pui şi l-am omorât. Puii intră constant pe teren şi întrerup meciul. Terenul este plin de excremente, deci nu este igienic", a spus jucătorul.