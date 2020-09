Un învăţător diabetic, în greva foamei pentru că nu i se spermite să ţină cursuri online

Sorin Foca, un învățător de 55 de ani, de la Școala Gimnazială Nr. 2 din Frătăuții Noi, a intrat miercuri în greva foamei în fața Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava. Dascălul care suferă de mai multe afecțiuni medicale, printre care diabet și hipertensiune arterială, este nemulțumit că oamenii din conducerea școlii unde predă i-au refuzat cererea de a ține cursurile online.

"Sincer să fiu, la comorbiditățile pe care le am și la igiena destul de precară din școală, îmi este teamă atât pentru mine, cât și pentru copii. Am vorbit cu părinții acestora și cei mai mulți au fost de acord să ținem cursurile online, chiar dacă nu avem mijloacele necesare pentru așa ceva. Cum s-a putut din martie până în iunie cred că se poate și acum”, a arătat Sorin Foca.

Bărbatul, care este la catedră de 35 de ani, a mai precizat că sala de clasă în care predă nu permite rabatarea geamurilor, iar aerisirea interiorului, esențială pentru condițiile actuale, nu se poate realiza în condiții optime. În plus, Sorin Foca a spus că o parte din cei 17 elevi pe care îi are la clasa a III-a provin din comunitatea de romi, iar mulți dintre ei au revenit din străinătate fără a sta în izolare, ceea ce sporește riscul de transmitere a vreunei boli, inclusiv Covid-19.

"Am depus cerere pentru a putea preda online încă de luni, dar mi s-a spus că nu se poate. Eu am hârtie de la medicul diabetolog, prin care se confirmă că sunt în categoria de risc ridicată în cazul infectării cu Covid, așa încât nu înțeleg acest refuz. Primele trei zile am fost la școală, dar de acum sunt decis să nu mai predau în sala de clasă. Iar în greva foamei voi sta atât cât îmi permite starea de sănătate”, a precizat Sorin Foca pentru monitorulsv.ro

Învățătorul avea asupra sa și aparatul pentru testarea glicemiei, iar ieri, la ora 14.00, acesta indica valoarea de 267. Sosit la sediul IȘJ Suceava, directorul Școlii Gimnaziale Frătăuții Noi, Vasile Olar, a precizat doar că problema ridicată de învățătorul Sorin Foca va fi pusă în discuția Consiliului de Administrație, iar aici se va lua o decizie.