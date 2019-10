Articol publicat in: Societate

Un măcelar român "a închis" o mezelărie din Germania. Condiţiile din fabrică, mizere, atât pentru angajaţi, cât şi pentru cumpărători

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un angajat român a închis o mezelărie din Germania după ce a făcut dezvăluiri în presa germană. Condiţiile de muncă erau mizerabile. Fabrica este un fost focar de Listeria, o boală care a omorît doi oameni în Germania. Foto: hotnews.ro Românul spune că în fabrica de mezeluri Wilke din Hessa a muncit suplimentar fără să fie plătit, a vorbit şi despre condițiile umilitoare de cazare și despre salamuri degradate, reambalate și vândute din nou, scrie hotnews.ro. Televiziunea regională a făcut un reportaj în care apare românul Florin, un tânăr de 24 de ani recrutat în România de o firmă de intermediere. Așa a ajuns acesta în Germania, ca să câștige bani la producătorul de mezeluri Wilke, din Twistetal, landul Hessa. Citeşte şi Poliţist în trafic, reacţie uluitoare. "Vrei să vezi oameni morţi? Hai să ţi-i arăt" În urma anchetei și a dezvăluirilor apărute în presă, firmă a fost închisă la începutul lunii octombrie. După unele salarii se pare că se mai așteaptă încă. "Încă de la început am lucrat aproape 12 ore, șase-șapte zile la rând", declara bărbatul. Iar ca el ar mai fi lucrat și alți angajați, români și maghiari. Românul a arătat publicației numite un pontaj cu 318 ore lucrate într-o lună. Raportat la media normală de 8 ore pe zi, chiar și cu ore suplimentare, diferența consternează. Legale sunt maximum 48 de ore pe săptămană, calculate în șase zile, a precizat Matthias Schulz, avocat specializat în Dreptul muncii german. "Am fost silit, nu am avut ce face", a mai spus Florin. El și mulți alții ar fi lucrat pentru Wilke fără contract. El mai povestește cum au fost cazați în condiții umilitoare, câte șase în cameră, 50 de oameni într-o locuință de 200 mp. Când a plecat în Germania la lucru, el nu ar fi știut ce îl așteaptă acolo. Măcelăria, sursa de Listeria Producția la Wilke a fost sistată la începutul lunii octombrie, însă unii dintre angajați mai au de primit salarii. Cei străini au spus că, fără acești bani, nu se pot întoarce în țară. Măcelaria Wilke este considerată sursa focarului de Listeria, care a costat viața a trei persoane. Un mic agent patogen, cu efecte mari: bacteriile din categoria Listeria se aflau în cârnații companiei Wilke de la Twistetal (Waldeck-Frankenberg). La multe persoane, germenii au provocat boala numită listerioză, iar cel puțin trei persoane au murit, în anii 2017 și 2018. Suspiciunea la adresa produselor Wilke a devenit publică la 2 octombrie. De atunci, totul s-a precipitat: uneori, în câteva minute, produsele Wilke au dispărut de pe rafturile magazinelor din Germania. Incredibile sunt însă mărturiile sale referitoare la practicile de preparare a mezelurilor de la Wilke. Potrivit acestuia, carnea degradată ar fi fost amestecată cu cea proaspătă și condimente puternice, care să neutralizeze gustul cărnii vechi. Salamurile și cârnații mucegăiți în exterior ar fi fost spălați și reambalați, modificându-li-se și data fabricației. „Lucrul acesta l-au făcut însă doar colegii maghiari și germani. Românii au fost de față, însă nu au participat", mai declară Florin pentru Hesseschau.de. Andreas Kampmann, de la un sindicat german de profil, se arată oripilat, dar și surprins de aceste noi detalii: „Nu ne putem imagina că acest lucru este chiar posibil". În același timp, Kampmann consideră cazul producătorului Wilke ca fiind un caz izolat. El a spus că astfel de condiții, în companiile de prelucrare a cărnii și a mezelurilor din Germania, „nu sunt nici pe departe frecvente". Acest lucru este valabil și în relația cu angajații, a adăugat Kampmann. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay