Poliţist în trafic, reacţie uluitoare. "Vrei să vezi oameni morţi? Hai să ţi-i arăt"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un polițist neamţ este numit erou după ce a început să-i înfunte pe cei care opreau mașinile pentru a fotografia un accident mortal. Foto: a1.ro Ca şi în România, în Germania, mulţi şoferi încetinesc sau chiar se opresc să facă poze la accidentele pe lângă care trec, scrie a1.ro. Citeşte şi Un poliţist a fost prins în flagrant când lua mită. A mai fost anchetat pentru această infracţiune de încă şapte ori Un polițist din Germania i-a învăţat o lecție pe cei care s-au comportat astfel în trafic, respectiv vroiau să facă poze la un accident pe autostradă soldat cu decese. Poliţistul i-a invitat să arunce o privire detaliată la scena morbidă. „Vrei să vezi oameni morți?" îl întreabă acesta pe un curios. „Sunt întiși acolo pe jos? Vrei să vii să vezi? Hai!" continuă polițistul. „Nu? Nu vrei să-l vezi? Atunci de ce faci poze?" „Acum va trebui să plătești 128,5 euro pentru că ai folosit telefonul pentru a face poze", îi spune polițistul privitorului, după care îl ceartă: „Să-ți fie rușine!" Apoi repetă scena și cu alți șoferi, în speranța că aceștia din urmă vor învăța o lecție de aici. loading...

