Un medic îi dă replica lui Cristi Puiu după discursul anti-mască de la TIFF: E trist, dar poate mai dureroase sunt aplauzele de după

"Este trist, pentru că Cristi Puiu este un lider de opinie, iar festivalul clar are un nivel înalt de calitate. Este trist să aud așa ceva și poate sunt și mai dureroase acele aplauze auzite. Pot să vă spun că eu și colegele care sunt în tură suntem așa îmbrăcate (în combinezon - n.r.) de la ora 8.00 fără 10. Cred că am văzut măcar 55-60 de pacienți, curge apa pe noi, stăm cu mască, ochelari și vizieră de atunci, cu un halat impermeabil și totuși nu ne plângem.

Pur și simplu ne facem datoria și considerăm că aceasta este o măsură de a ne proteja pe noi și pe cei din jurul nostru, inclusiv pe pacienți.

Pentru noi este datorie, pentru alții e dureros că gândesc așa și transmit astfel de mesaje. Doare tare de tot", a spus medicul Andreea Moldovan, citată de Digi24.

Regizorul Cristi Puiu a ţinut un discurs anti-mască la T.I.F.F: "Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii"

Regizorul Cristi Puiu a ţinut un discurs înaintea prezentării filmului său, Malmkrog bt Cristi Puiu, la Transilvania International Film Festival (T.I.F.F.), în care a declarat că este nemulţumit de obligația de a purta mască în spațiile deschise, dar a făcut și o analogie între cei care se opun restricțiilor și eroii care și-au dat viața la Revoluția din 1989.

"V-aș ruga, dacă se poate, să vă puneți mască. Dacă nu doriți, nu doriți. Câteva cuvinte, înainte de proiecție. Am muncit foarte mult la acest film, fără mască, am avut noroc. Uitați, stau, păstrez distanțarea socială, toate normele sunt aici. Ce o să vedeți aici pe ecran probabil că este o copie de lucru, dar nu filmul ca atare, ci subtitrarea, deci s-ar putea să existe încă două-trei greșeli, n-am apucat să-l corectăm, pentru că nu ne-am gândit că o să lansăm vreodată acest film, din pricina acestei pandemii mondiale. Filmul a ieșit în Franța, în săli de cinema, fără distanțare socială și fără mască, în interior, cum ar veni treaba, înțelegeți? Și ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste. Stau, distanțare sociale, iar de mâine am înțeles că la Cluj se poartă mască în aer liber. OK, îmi pare rău pentru dumneavoastră, e un film de 200 de minute, să stați cu masca pe față și să vă uitați la un film de 200 de minute este inuman. Și eu vă rog să plecați atunci când ați simțit să ieșiți că nu mai suportați, să plecați. Vă rog foarte mult!", le-a spus regizorul Cristi Puiu celor prezenţi.