Regizorul Cristi Puiu a ţinut un discurs anti-mască la T.I.F.F: "Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii"

"V-aș ruga, dacă se poate, să vă puneți mască. Dacă nu doriți, nu doriți. Câteva cuvinte, înainte de proiecție. Am muncit foarte mult la acest film, fără mască, am avut noroc. Uitați, stau, păstrez distanțarea socială, toate normele sunt aici. Ce o să vedeți aici pe ecran probabil că este o copie de lucru, dar nu filmul ca atare, ci subtitrarea, deci s-ar putea să existe încă două-trei greșeli, n-am apucat să-l corectăm, pentru că nu ne-am gândit că o să lansăm vreodată acest film, din pricina acestei pandemii mondiale. Filmul a ieșit în Franța, în săli de cinema, fără distanțare socială și fără mască, în interior, cum ar veni treaba, înțelegeți? Și ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste. Stau, distanțare sociale, iar de mâine am înțeles că la Cluj se poartă mască în aer liber. OK, îmi pare rău pentru dumneavoastră, e un film de 200 de minute, să stați cu masca pe față și să vă uitați la un film de 200 de minute este inuman. Și eu vă rog să plecați atunci când ați simțit să ieșiți că nu mai suportați, să plecați. Vă rog foarte mult!

Și încă o chestie, pe care am spus-o deja de câteva ori. Dacă dumneavoastră sunteți aici și vă uitați la un film azi, este pentru că au existat niște oameni indisciplinați în România, în Decembrie '89, și care au zis NU dictaturii. Înțelegeți? Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog. Nu să ne trateze ca pe niște vite. Da, există această problemă, există o epidemie există un virus, dar tonul autorităților statului este inacceptabil. Mi se pare extraordinar de mișto că la Cluj oamenii sunt disciplinați și atenți la toate detaliile astea, dar cred că absolut orice abuz trebuie amendat. Și dacă n-o faceți dumneavoastră, prin vot, de data asta, atunci n-o face nimeni. Dacă n-o facem noi, n-o face nimeni. Și știu că oamenii sunt speriați și respect și distanțarea socială și port masca atunci când intru în absolut orice spațiu închis. Dar, dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeți în mâini, credeți-mă, o să mergeți în mâini. Pe Eroilor", a declarat Cristi Puiu.