Un medic român din Franţa, anunţ disperat: "Sunt mulţi pacienţi infectaţi, începem să avem şi tineri în stare gravă"

De asemenea, din cauza numărului mare de pacienți infectați, Radu Lupescu subliniază că Franța începe să aibă și pacienți tineri în stare gravă. El avertizează că lupta cu virusul COVID 19 "va fi lungă" și lansează un îndemn: "Stați acasă, nu bravați interdicția de ieșire!".

CORONAVIRUS, o nouă ordonanţă. Ministrul de Interne Marcel Vela: "Sunt cele mai dure măsuri pe care le-a avut România în ultimii 30 de ani"

Radu Lupescu este medic specializat în anestezie și terapie intensivă și președintele Asociației medicilor din clinica Rhéna de la Strasbourg, una dintre cele mai moderne clinici din Franța, fiind implicat în organizarea clinicii pentru a face față acestei epidemii.

"Așa cum presimțeam de ceva timp, este aici: Suntem in toiul furtunii. Paturile de terapie intensivă sunt pline. Se organizează evacuări sanitare cu elicoptere, avioane militare și trenuri sanitare. Transferurile s-au făcut mai întâi către regiunile limitrofe, acum se fac către vestul și sudul Franței", mărturisește Radu Lupescu.

El adaugă că "Solidaritatea europeană funcționează, și câteva zeci de pacienți francezi au fost transferați in Germania, Elveția și Luxemburg. In ciuda acestor măsuri, paturile de terapie intensivă sunt pline in toată Alsacia, mai sunt numai câteva paturi in tot estul Franței. Asta în ciuda pregătirii pe care o facem toți de mai multe săptamani. De exemplu, spitalul universitar a trecut de la 80 de paturi de terapie intensivă in mod normal, la peste 200. În clinicile private, numai in Strasbourg, au fost create ex nihilo 42 de paturi de terapie intensivă dotate cu aparatura necesară și aparate de asistență respiratorie."



Radu Lupescu subliniază că în Franța, "din cauza numărului mare de pacienți infectați, începem să avem și pacienți tineri in stare gravă."

Amenzi uriaşe pentru cei care nu respectă carantina: minim 2000 de lei pentru persoane fizice, minim 10.000 de lei pentru firme



El lansează și câteva îndemnuri pentru a limita răspândirea pandemiei: "Stați acasă, nu bravați interdicția de ieșire. Am să termin cu o notă optimistă: primii pacienți infectați încep să iasă de sub asistență respiratorie. Dar lupta va fi lungă. Ajutați cum puteți spitalele, medicii și asistentele medicale. Vor avea nevoie...".

Încă un spital din România intră în carantină

Spitalul Județean Deva intră în carantină 14 zile, timp în care NU va intra nicio persoană în spital și NU va părăsi incita nimeni, nici medicii, nici pacienții, potrivit digi 24.

Este al treilea spital din România care intră în carantină, după Spitalul "Dimitrie Gerota" din București și Spitalul de Urgențe din Suceava.

1.815 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate la ora 20.00 în România, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. 206 români au fost declarați vindecați, iar 52 sunt internați în secţiile de terapie intensivă. Amenzile pentru cei care nu respectă izolarea devin tot mai mari.