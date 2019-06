Un newyorkez simpatizant al Statului Islamic, bănuit că pune la cale un atentat în Times Square, a fost arestat

Potrivit presei locale, suspectul se afla sub supraveghere şi a fost reţinut în timp ce încerca să cumpere o armă al cărei număr de înregistrare o fost şters.



După ce a evocat, în conversaţii private, atacarea unor politicieni la New York şi Washington, suspectul, originar din cartierul Queens, s-ar fi reorientat asupra Times Square.



Potrivit New York Daily News, suspectul, Ashiqul Alam, în vârstă de 22 de ani, voia, de asemenea, să atunce cu grenade în civili şi poliţişti.



Potrivit mai multor publicaţii americane, care citează surse apropiate anchetei, suspectul ar fi acţionat singur şi nu ar fi prezentat riscul de a trece imediat la fapte, însă comportamentul său a justificat reţinerea sa.



O sursă judiciară a confirmat reţinerea suspectului joi şi a precizat că acesta urma să fie prezentat în faţa unui judecător vineri.



Contactată de AFP, Poliţia din New York a trimis, în vederea oricărei solicitări, către Biroul FBI la New York. Contactat, Biroul nu a dat curs solicitărilor AFP.



Times Square, cel mai important loc turistic la New York, face cu regularitate obiectul unor atacuri sau tentative de atentat.



În 2017, Richard Rojas a intrat în mulţime cu maşina, omorând o tânără şi rănind alte 22 de persoane. Un fost combatant, el nu avea vreo legătură cu jihadismul.



În 2016, trei bărbaţi care plănuiau să detoneze explozivi în Times Square şi în metroul de la New York au fost arestaţi înainte să treacă la fapte.