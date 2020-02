Un nou caz "Alexandra" la Câmpulung. O fetiţă de 13 ani a fost racolată pe modelul Loverboy, drogată şi obligată să se prostitueze

"Fiica noastră, elevă în clasa a șaptea, ne-a povestit că are un prieten. Prietenul respectiv, acest loverboy, nu pot să spun, foarte respectuos, ”Să trăiți!”, ”Lăsați că vă sun eu când iese fata de la școală.” , ”Eu o duc, eu o aduc.”, foarte respectuos, deci nu... adică te înșela pe față. Îți crea o încredere care ulterior s-a dovedit a fi falsă. Acest loverboy a început să ne drogheze fata.

Dacă acest loverboy nu a reușit să o determine pe fiica mea să întrețină raporturi sexuale, să se prostitueze pentru bani, acești loverboy-i, ceilalți, din gașca lui, au săltat-o. Și cei care au săltat-o ulterior din gașca acestui loverboy i-au dat gratis droguri și ”Hai la noi că e bine, uite, stăm degeaba, nu e problemă.” . I-au dat degeaba, au anturat-o, au creat anturajul lor. Ulterior, și aceste persoane au păcălit-o, au prostit-o și au dus-o la produs", a mărturisit tatăl fetiţei.

Citeşte şi: Metoda loverboy. Proxeneţii îşi scoteau şi soacrele la produs în Italia, nu numai iubitele. Cum funcţiona reţeaua

"Fiica mea era moartă drogată acolo, nu mai era în stare să se țină pe picioare"

Bărbatul face declaraţii şocante, despre cum şi-a recuperat fiica drogată şi cum organele de poliţie nu au luat nicio măsură, în urma incidentului.

"Acest loverboy i-a sugerat soției să facem flagrant cu o altă persoană din Târgoviște cu care colabora ei, de unde își vindeau droguri și cumpărau. Soția mea când a fost, fiica mea era dată dispărută la Poliție din Câmpulung de acasă de două zile. A căzut de acord, a făcut flagrant, au sunat și s-au întâlnit la un club din oraș.

De unde știa el, nu știu, probabil știa cum se transportă persoanele drogate, i-a tras una cu piciorul era vorba de Opel Vectra Break, a sărit portbagajul în sus și fiica mea era moartă drogată acolo, nu mai era în stare să se țină pe picioare când a dat-o jos din mașină. Atât de drogată era. Am fost la Poliție, nimeni nu a luat nicio amendă, deși există la Poliție declarația și inclusiv a acestui loverboy că ”Da, am făcut flagrantul, eu am tras cu piciorul, eu am găsit-o.”. Nimeni nu a luat absolut nicio măsură", a mai declarat bărbatul.

Citeşte şi: Descinderi în forţă la suspecţi de proxenetism prin metoda "loverboy"