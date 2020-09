Un nou caz George Floyd cutremură America. Un bărbat a murit asfixiat de poliţie, după ce i-a fost pus un sac pe cap VIDEO

Situaţia a devenit explozivă după ce înregistrarea video a incidentului, realizată de mini-camere purtate de agenţii de poliţie, a fost făcută publică în urma unei cereri oficiale a familiei victimei de a obţine o copie a imaginilor. Poliţia din Rochester (nord-estul statului New York), în care 40% dintre locuitori sunt de culoare, a intervenit la 23 martie după ce fratele victimei a sunat să ceară ajutor, deoarece Daniel prezenta tulburări psihologice.

Ajuns la faţa locului, un ofiţer din cadrul poliţiei îl găseşte pe Daniel Prude culcat la pământ, în mijlocul străzii, nud şi încătuşat, potrivit imaginilor publicate miercuri. În timp ce Daniel Prude vorbeşte incoerent, un poliţist îi pune un sac de pânză pe cap. Acest capuşon de pânză este denumit "spit hood" (capuşon de scuipat) şi este menit să împiedice scuiparea ofiţerilor, pentru că bărbatul scuipa şi spunea că are noul coronavirus, potrivit agenţilor. Un ofiţer îşi pune, atunci, ambele mâini pe faţa lui Daniel Prude, căruia-i este în mod vizibil greu să respire şi care-l imploră să-i scoată sacul de pânză de pe cap, după care îşi pierde cunoştinţa. Ofiţerii râd în mai multe rânduri în timp arestării. Intrat în comă, bărbatul a murit o săptămână mai târziu, după ce a fost spitalizat.

Comandantul Poliţiei din Rochester, La'Ron Singletary, un bărbat de culoare, a dat asigurări că o anchetă internă este în curs şi că nu s-a pus niciodată problema "acoperirii" incidentului. El a anunţat că ofiţerii prezenţi la arestare nu au fost suspendaţi. Acest nou scandal intervine după o serie de arestări brutale ale unor femei şi bărbaţi de culoare, ca George Floyd. Moartea acestuia, la 25 mai, a provocat manifestaţii în întreaga ţară împotriva brutalităţii poliţiei şi rasismului cărora le sunt victime, în Statele Unite, afroamericanii.

⚠️WARNING: Disturbing video of Rochester cops suffocating #DanielPrude. His family called 911 for help b/c Prude was in mental distress. Naked in the street, Prude complies, lays on the ground and is cuffed. Cops place bag over his head, suffocating him. pic.twitter.com/V2JfaOhjXC