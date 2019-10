Articol publicat in: Societate

Un nou parc în Bucureşti. Investiţia se ridică la circa 12 milioane lei fără TVA

Un nou parc va fi deschis în următoarele săptămâni în Bucureşti. Noul spaţiu verde, cu o suprafaţă de aproape două hectare, va fi deschis publicului pe bulevardul Timișoara nr. 10, în sectorul 6. Parcul va costa circa 12 milioane lei fără TVA, potrivit hotnews.ro.



Lucrările la noul parc au început în iunie 2018, cu demolarea fostei autobaze a operatorilor de salubritate Rebu și Urban. Amenajarea propriu-zisă a început în octombrie 2018 şi în scurt timp ar trebui inaugurat în două săptpmâni. În noul parc vor fi spații pentru șahiști, copii, terenuri de minifotbal, spații pentru fitness, o fântână arteziană și cișmele.

