Un poliţist local şi-a făcut publice veniturile salariale din 2019, după afirmaţiile lui Marcel Vela: Mi se pare josnic să dezinformaţi

Marcel Vela a afirmat că polițiștii locali din Timișoara câștigă până la 9000 de lei lunar, iar polițistul local Muscă Silviu îl acuză pe ministru de dezinformare.

Marcel Vela a subliniat, la un post de televiziune, că trebuie regândită salarizarea astfel încât să nu mai existe situații precum cea de la Timișoara, unde ”un polițist local care protejează ordinea publică într-un parc are 8-9.000 de lei, iar un polițist din MAI care își riscă viața să prindă un criminal are la jumătate din salariul polițistului local”.

Polițistul local din Timișoara a postat pe Facebook o adeverință cu veniturile sale salariale din anul 2019. Acesta îi reproșează ministrului că îi acuză pe polițiștii locali de abuz când ”dumneavoastră ați emis ordonanțele militare cu un cuantum al amenzilor între 2.000-20.000 de lei”.

”As vrea sa încep prin ai mulțimi domnului ministru Marcel Vela pentru dezinformarea in masa pe care o face in mass-media despre polițiștii locali și poliția locală. Pentru cei care nu sunt la curent cu declarațiile domnului ministru o sa las doua linkuri in încheiere. As vrea sa încep cu primele zile de când a fost declarată starea de urgentă iar noi POLITIA LOCALĂ am intrat in subordinea MAI și toate acțiunile nostre au fost coordonate de aceștia. Cum puteți domnule ministru sa spuneți acum, după toate zilele in care am verificat persoane izolate la domiciliu și am făcut efectiv paza la centrele de persoane izolate (pădurea verde), zile in care am stat in filtre fixe împreuna cu armata și poliție, in care am stat la toate spitalele din municipiul Timisoara, după zile libere tăiate si weekend-uri la rând in strada, repet acțiunile au fost coordonate de unitățile MAI sa spuneți ca am făcut abuzuri si ca nu am sancționat in spiritul și litera legii când dumneavoastră ați emis ordonanțele militare cu un cuantum al amenzilor între 2.000-20.000 de lei. Iar acum ne acuzați ca luam salarii de 8.000-9.000 de lei fără a studia declarațiile noastre de avere, mi se pare josnic din partea dumneavoastră sa dezinformați cetățenii acestui stat respectiv oraș”, a scris tânărul polițist.

De asemenea, și primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat la declarațiile ministrului MAI și a arătat că poliţiştii locali timişoreni au salarii nete lunare cuprinse între 2.000 şi 5.000 de lei, cei cu funcţii de conducere încasând între 6.000 şi aproximativ 7.500 de lei, bani la care se adaugă, în ambele cazuri, norma de hrană.