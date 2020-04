Un preot din Iaşi cheamă credincioşii la biserică în noaptea de Înviere: Măcar o oră

Preotul de la Mănăstirea Vlădiceni a postat un mesaj prin care cere credincioșilor să vină la slujba din biserici și din mănăstiri măcar o oră. Acesta susține că trebuie să se facă o excepție de la reguli pentru persoanele sănătoase și cu vârste sub 50 de ani. Aceste persoane pot participa la slujbă cu mască de protecție și prin respectarea măsurii de distanțare.

Mesajul oficial al Patriarhiei este însă altul, credincioșii fiind îndemnați să respecte regulile impuse de starea de urgență.

„Orice mesaj contrar celui oficial oferit de Patriarhia Română, orice mesaj incitator la încălcarea reglementărilor oficiale ale autorităților, inclusiv de cele ecleziastice, este unul care NU reprezintă Biserica Ortodoxă Română.”

Parintele Calistrat a devenit celebru in mediul online pentru ca este unul dintre putinii slujitori ai Bisericii care are site personal, cont de Facebook si isi filmeaza slujbele si le posteaza online, scrie wowbiz.ro. Parintele a mai ajuns celebru si pentru limbajul apropiat de cel al gastilor de cartier, pe care-l foloseste atunci cand vrea sa dea o pilda credinciosilor sai.

De exemplu, parintele nu se fereste sa-i numeasca idioti pe muribunzii care se tem de ultima impartasanie.

"La cuvantul "Aduceti-l la Mine", biserica are un atu in fata tuturor figurantilor lumii de astazi cand vin si spun: „Parinte, tatal meu e bolnav, dar nu poate sa vada preot. Nu vreau sa-l infricosam, sa creada ca moare!" Ce vorbesti, domnule? Ar trebui preotul sa se imbrace in Mos Craciun, in scafandru, in vreo ursitoare, in vreo zana, ca sa apara in fata idiotului ateu sa-i spuna: „nu te teme, ca oricum vei muri"? Deci vedeti cat de naivi suntem?", spune parintele intr-o slujba.