Un rapper a fost condamnat la 99 de ani de închisoare pentru că a plătit un asasin să-i omoare mama

În ziua crimei, se spune că asasinul a mers direct în apartamentul Yolandei și a împușcat-o în timp ce dormea. La indicaţiile rapperului, asasinul l-a bătut pe iubitul Yolandei, lăsându-l inconştient, iar apoi s-a întors şi a înjunghiat-o pe femeie, indeplinind ordinele lui Wilson care i-ar fi spus "să se asigure că nenorocita este moartă".

Wilson, care avea 23 de ani la momentul crimei, a continuat să retragă bani din conturile bancare ale mamei sale, pe care i-a investit în mare parte în maşina lui, un Mustang, dar şi aruncând aiurea bani pe presupuşii fani ai săi. Într-un videoclip, intitulat online drept "Nick Giving Back To His Fans", rapperul a mers la o bancă pentru a retrage mii de dolari înainte de a arunca banii către mulțimea care urla.

Înregistrările au arătat că Wilson a retras aproape 70.000 de dolari din conturile mamei sale în lunile de după moartea ei. Wilson și asasinul, pe nume Eugene Spencer, au fost găsiți vinovați pentru omor de prim grad, tentativă de omor și invadarea domiciliului. La acea vreme, mătușa Yolandei, Sondra Jackson, a declarat pentru Chicago Sun Times că omorul și acuzațiile rezultate împotriva lui Wilson au "produs o ruptură" în familie.

"Cuvântul este "matricid", însemnând uciderea propriei mame. Orice ar fi vrut, mama i-a dat. O mașină. Un serviciu. Se poate spune că a fost răsfățat. Ea i-a dat viața lui Qaw și el a ales sa o ia pe a ei", a declarat judecătorul județului Cook, Stanley Sacks.

Când a fost întrebat dacă are ceva de spus înainte ca instanţa să se pronunțe, rapperul, care are acum 30 de ani, a răspuns: "Vreau doar să spun că nimeni nu o iubea pe mama mai mult decât mine. Ea a fost tot ce am avut. Asta e".

În timpul procesului Wilson nu a făcut nimic decât să dea din cap când a fost condamnat la 99 de ani de închisoare. De asemenea, Spencer, bărbatul care a ucis-o pe Yolanda a apărut în instanță alături de Wilson și a fost condamnat la 100 de ani.