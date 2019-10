Articol publicat in: Life

Un rapper român face senzaţie la "Spania are talent" cu un mesaj socio-politic VIDEO

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Un român a ridicat publicul în picioare la concursul "Spania are talent”. Maxi Nica, un orădean de 32 de ani care şi-a luat numele de scenă El Rumañol, compune şi interpretează piese rap despre viaţa de imigrant în Spania. Românii fac senzaţie la concursurile de talente din stzrăinătate. Anul acesta, Max Nica a devenit vedetă în Spania. Melodia „A fi spaniol”, în care vorbeşte despre dubla sa identitate naţională, i-a cucerit pe spanioli. Unul dintre mebrii juriului a declarat chiar că românul, cu muzica sa, poate schimba lumea, mai ales că mesajul lui vine într-o perioadă în care Barcelona este dezbinată de proteste violente. „Sărăcia m-a scos din România, țara mea Dar nimic n-o poate scoate din inima mea Sunt român și nu vreau să fiu urât Dar a fi spaniol nu e doar un buletin și atât” - spune Maxi Nica în cântecul său. loading...

