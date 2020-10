Un renumit medic atrage atenţia: După datele OMS, suntem pe un loc fruntaş în infecţiile cu virusul hepatic!

„Aici ar fi două direcții de discutat: în primul rând de profilaxia infecțiilor, prin vaccinare. Și în România, cum bine știm, s-a introdus vaccinarea puțin mai târziu decât în alte țări europene, dar s-a introdus vaccinarea contra hepatitei B. Totuși, în România, datele OMS ne situează încă pe un loc fruntaș în infecțiile cu virus hepatitic, B, B plus D și C. Din fericire, însă, odată cu introducerea tratamentelor moderne, interferon free, pentru hepatitele B și C, rata de progresie a hepatitelor cronice către ciroză a scăzut foarte mult”, a spus doctorul Dragoș Romanescu, pentru DC News.

Ce trebuie să ştim despre hepatita B, C şi D

"Diagnosticul de hepatita cronica cu virus B se pune pe baza prezentei markerilor hepatitici, Ag HBs (antigenul de suprafata) fiind principalul pion in diagnosticul bolii.

Virusul D nu poate duce la o hepatita cronica fara sa coexiste si infectia cu virus B in organism. Prezenta lui se face prin determinarea antigenului VHD in sange (Ag VHD).

Majoritatea infectiilor acute cu virusul hepatitei C progreseaza spre hepatita cronica, ulterior la ciroza hepatica si chiar la cancer hepatic, mai ales daca nu sunt depistate la timp si tratate sau daca infectiei virale i se adauga si alti factori ce agreseaza ficatul (alcool, infectia cu virusul hepatitic B), ori daca persoana are imunitate slaba din cauza altor boli severe.", potrivit unui comunicat trimis de Reţeaua privată Regina Maria.