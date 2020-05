Un valet personal al lui Donald Trump are coronavirus. Care este starea preşedintelui SUA

Valeţii fac parte dintr-o unitate militară de elită dedicată Casei Albe şi lucrează îndeaproape cu Donald Trump şi cu familia prezidenţială americană.

Donald Trump a fost tulburat în momentul în care a fost informat miercuri că valetul a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a declarat o sursă pentru CNN.

Preşedintele american a fost testat, la rândul său, de un medic de la Casa Albă.

Ulterior, oficialii de la Casa Albă au confirmat informaţiile dezvăluite de CNN.

"Am fost informaţi recent de Unitatea Medicală a Casei Albe că un membru al armatei americane care lucrează în campusul Casei Albe a fost testat pozitiv cu coronavirus", a anunţat într-un comunciat adjunctul purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Hogan Gidley.

”Preşedintele şi vicepreşedintele au fost testaţi negativ ulterior cu virusul şi rămân farte sănătoşi”, se arată în comunicat.

Valetul este un bărbat a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a precizat o sursă de la Casa Albă. Acesta a prezentat simptome miercuri dimineaţă, iar vestea că un apropiat al lui Donald Trump a fost testat pozitiv cu noul coronavirus s-a răspândit în Aripa de Vest.

Donald Trump, vicepreşedintele american Mike Pence şi oficiali de rang înalt cu care liderul de la Casa Albă intră în contact cu regularitate sunt testaţi săptămână, transmite postul CNN, citat de News.ro.

Casa Albă foloseşte în continuare testul rapid Abbott Labs, care oferă rezultatul în aproape 15 minute.

Mai mulţi oficiali care au fost testaţi au spus că procedura are loc în Clădirea Biroului Executiv Eisenhower, situat lângă intrarea în Aripa de Vest.

Un oficial medical tamponează nările persoanei testate şi o informează că urmează să afle rezultatul în câteva minute în cazul în care acesta este pozitiv.

