Un VORTEX POLAR loveşte Europa de luni. Când va fi lovită România de fenomene extreme

PROGNOZA METEO. În Germania, meteorologii avertizează că, în următoarele zile, va avea loc un ”haos meteorologic”. Sunt așteptate furtuni puternice și chiar ninsori. Dacă în weekend au fost înregistrate temperaturi ridicate, maxima fiind de 28 de grade Celsius, de luni, sunt așteptate furtuni puternice și chiar ninsori, în special în zonele din vestul, centrul și sudul Germaniei. Totodată, de luni, pe lângă ninsori, de la 400 la 600 de metri altitudine se vor depune până la 10 centimetri de zăpadă în sudul țării.

„Ne vom confrunta cu un haos meteorologic total în următoarele trei zile. Mai foarte cald, apoi furtuni şi chiar ninsori. În plus, va fi ger luni, marţi şi miercuri dimineaţa. Este posibilşi îngheţ local. Acest lucru poate fi dăunător pentru plante”, a atenționat meteorologul Dominik Jung, de la Q.met

De asemenea, și în unele zone din Ucraina ar putea să cadă ninsori. Până marți, valorile termice vor fi mai mici cu 12 grade Celsius decât media pentru această perioadă a anului.

Vreme xtremă în SUA: "Ultima oară când a nins pe această dată a fost în 1977"

Amricanii se vor confrunta și ei cu temperaturi extreme pentru această perioadă și în contrast cu vremea caldă simțită zilele trecute. Sâmbătă a nins în Central Park(New York), ceea ce a reprezentat un eveniment complet atipic pentru luna mai. Conform serviciului meteorologic american, citat de CNN, de vină ar fi vortexul polar care va aduce temperaturi de sub 0 grade Celsius în unele state din nordul și estul Statelor Unite.

„Zăpadă în Central Park! În mai! Sistemul de observaţie a suprafeţelor a înregistrat zăpadă. Ultima oară când a nins pe această dată din mai este în anul 1977", spun meteorologii americani de la NWS.

Just a 30-second clip of the snow falling this morning — MAY 9th — along the covered bridge over the Ammonoosuc River in Littleton #NH #snowinmay ❄️ pic.twitter.com/64nCnC71Bx