Urari de Craciun: Cum să spui CRACIUN FERICIT in 55 de de limbi

In aceste zile speciale, Sfatul Parintilor ureaza tuturor prietenilor sai, din toate tarile, din inima, un CRACIUN FERICIT alaturi de copiii lor si de toti ce dragi.

Avem cu totii prieteni in toate colturile lumii, oameni dragi pe care i-am cunoscut cine stie cand si cu care inca suntem in legatura, care se afla in alta tara, dar de care suntem legati cu inima. Trimiteti-le o urare din suflet de aceste Sarbatori. Si daca nu stiti cum sa spuneti CRACIUN FERICIT, va ajutam noi!

Nu exista bariere si granite, mai ales in fata prieteniei, a iubirii pentru copii si a... Craciunului!

Sarbatori fericite, prieteni!

Urari de Craciun in alte limbi: Cum se spune „CRACIUN FERICIT" in ..... :

Africa de Sud: Geseënde Kersfees

Albania:Gezur Krislinjden

Araba: Milad Majid

Argentina: Feliz Navidad

Armenia: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand

Brazilia: Feliz Natal

Bulgaria: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo

Catalana: Bon Nadal i un Bon Any Nou!

Chile: Feliz Navidad

China: (Cantonesa) Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun

Columbia: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Corsica: Pace e salute

