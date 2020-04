Urşii panda profită din plin de grădiniile zoologice închise, pentru a avea mai multe momente intime VIDEO

După aproape un deceniu de încercări, urii panda uriaşi Ying Ying și Le Le s-au împerecheat luni, în incinta lor din grădina zoologică aflată în Ocean Park din Hong Kong, închisă din luna ianuarie.

Niciun vizitator nu a asistat la momentul intim dintre cei doi panda de 14 ani, în persoană, deoarece grădina zoologică este închisă de la sfârșitul lunii ianuarie din cauza pandemiei.

Gradina zoologica a anuntat vestea cu o poza dulce a perechii postată pe internet. Hong Kong Free Press, între timp, a împărtășit acest clip al cuplului în acțiune:

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK