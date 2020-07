Ursul de pluş dispărut al unei tinere din Canada a fost recuperat după ce Ryan Reynolds a oferit o recompensă de 5.000 de dolari FOTO

Ursul de pluş al Marei Soriano avea un dispozitiv cu vocea mamei ei, care a murit în urmă cu un an. Marilyn Soriano s-a stins din viaţă la 53 de ani, pe 29 iunie 2019, după ce a luptat împotriva cancerului. Mara Soriano a spus că mama ei i-a dat ursul cu puţin timp înainte să moară.

Săptămâna trecută ursul a fost furat în timp ce Mara şi logodnicul ei se pregăteau să se mute în altă în altă casă. Acesta era ambalat într-un sac cu alte obiecte de valoare.

Sâmbătă, după ce cazul a fost prezentat la ştirile CNN, s-a început o căutare pe reţelele sociale şi astfel i-a fost atrasă atenţia actorului Ryan Reynolds. Acesta a oferit o recompensă de 5.000 de dolari pentru găsirea ursului. Alte celebrități, inclusiv Dan Levy și Zach Braff, au postat pe Twiiter mesaje că speră ca ursul să fie găsit şi să se întoarcă la Mara.

După oferta lui Reynolds, George Stroumboulopoulos și Kraft Peanut Butter au adăugat şi ei câte 5.000 de dolari la sumă, astfel că recompensa totală a ajuns la 15.000 de dolari.

Miercuri, Mara a postat într-un tweet că usrul i-a fost înapoiat de doi cetăţeni şi că era "fără zgârieturi", iar căsuţa cu înregistrarea mamei ei este intactă. Singurul lucru care lipsea era perechea de ochelari, o replică a celor pe care îi purta mama ei.

BREAK OUT THE @AviationGin, @VancityReynolds!!! MAMABEAR IS HOME!!! #FOUNDMARASBEAR pic.twitter.com/9yxTsiKWYd