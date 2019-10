Articol publicat in: Extern

Ursula von der Leyen aşteaptă noi propuneri de comisari europeni din partea României, Ungariei şi Franţei

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene, doreşte în continuare mai multe propuneri de comisari din partea celor trei state care nu au încă un comisar desemnat pentru viitoarea Comisie Europeană: România, Ungaria şi Franţa, a declarat luni CE purtătoarea de cuvânt comunitară, Mina Andreeva. "Situaţia politică din România s-ar putea să se fi schimbat, dar solicitarea preşedintelui ales (al Comisiei Europene) este aceeaşi, mai multe nume ar fi utile pentru a ne apropia de o decizie şi pentru aceasta preşedintele ales este în contact cu omologii săi români", a declarat luni purtătoarea de cuvânt a CE, potrivit Agerpres. De propunerile celor trei ţări depinde şi calendarul numirii noii Comisii Europene. Mina Andreeva a spus că nu are noi informaţii despre acesta, întrucât celor trei state care încă nu au un comisar european desemnat (România, Ungaria şi Franţa) le revine "să propună noi nume de potenţiali comisari", care apoi trebuie să parcurgă întregul proces al acestei numiri, ce include un interviu cu preşedintele ales al Comisiei Europene şi audierile din comisiile Parlamentului European. În prezent, "calendarul este în principal în mâinile celor trei ţări membre pentru a propune candidaţi şi în cele ale Parlamentului European" pentru a organiza audierile, declara vineri Mina Andreeva. Preşedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a confirmat recent respingerea lui Dan Nica, a doua propunere a României pentru postul de comisar european, după Rovana Plumb, respinsă şi ea. Citeşte şi: Preşedintele Comisiei Europene confirmă respingerea lui Dan Nica. Nominalizările pentru ROMÂNIA şi alte două ţări sunt încă deschise loading...

