USR, consultări prin telefon cu Klaus Iohannis din cauza coronavirus: "Înţelegem că va fi nominalizat tot Orban"

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au fost convocate astăzi la ora 17.00, conform G4Media.

"Consultările de la Cotroceni au avut loc la telefon. Zilele astea domnul Iohannis și PNL au tot încercat să minimizeze criza Coronavirus pentru a justifica retragerea în ultima secundă a domnului Cîțu. Cu toate acestea, când vine vorba de propria persoană, domnul Iohannis nu mai minimizează niciun risc, așa că a făcut consultarea telefonic. Totuși, este mai responsabil decât domnul Orban care a făcut conferință de presă cu ziariști în jurul lui să le spună că se auto-izolează pentru că este suspect de Coronavirus. Ce să facă acum ziariștii care s-au dus la conferința sa?", a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului USR, Klaus Iohannis nu ar crede că decizia premierului desemnat Florin Cîţu de a-şi depune mandatul a fost un lucru atât de rău. "Asta chiar și dacă Parlamentul ar putea să fie blocat pentru că a devenit focar de infecție", spune Claudiu Năsui.

Când va fi învestit noul Guvern

"S-a discutat și despre care va fi a 3-a propunere de prim-ministru. Decizia pe care înțelegem că o va lua domnul Iohannis este să-l nominalizeze încă o dată pe domnul Orban, deși acesta este, mai nou, izolat la domiciliu. Domnul Iohannis ne-a spus că poate foarte bine conduce și prin telefon și video-conferințe. De asemenea, s-a discutat puțin despre cum putem debloca în plină criză epidemiologică situația din parlament. Propunerea de premier ar urma să vină azi și votul pentru învestitură chiar mâine", precizează deputatul USR.

Claudiu Năsui crede că vom avea încă o premieră în România: „Nu doar două propuneri de premieri care se retrag înainte de votul de învestitură, unul cu doar 10 minute înainte, ci învestirea unui premier absent din motive de auto-izolare”.

"Faptul că PNL a pus jocurile politice deasupra interesului național nu e doar o problemă a PNL, ci a întregului stat român care este vulnerabil la așa ceva. Așa cum remarca Cristian Ghinea, dacă mergeam pe planul USR+ în noiembrie și începeam procedurile pentru alegeri anticipate, am fi putut avea alegeri în luna februarie și aveam acum guvern stabil, cu majoritate în parlament. Momentul a trecut și am ajuns într-o criză de proporții. Nu mai este momentul pentru alegeri anticipate. România are un stat extrem de centralizat, iar fără conducere centrală deciziile nu se pot lua", a conchis Năsui.