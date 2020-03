Ludovic Orban şi toţi şefii PNL, suspecţi de coronavirus! "Mă voi izola la Vila Lac 1"

Declaraţiile premierului Ludovic Orban:

Victor Costache mi-a confirmat că un coleg de-al nostru, sentoarul Vergil Chiţac, a fost diagnosticat pozitiv. Este infectat cu COVID-19.



Având în vedere că senatorul Virgil Chiţac a participat la reuniunea Biroului Politic Naţional, toţi membrii Biroului Politic Naţional al PNL se vor izola la domiciliu. De asemenea, toţi senatorii din grupul senatorial au obligaţia să se izoleze. Nu aşteptăm ancheta epidemiologică atât timp există cel mai mic risc ca vreun membru al Biroului Politic Naţional care a participat la şedinţă să fie purtător de coronavirus se izolează la domiciliu



Solicităm diagnosticarea rapidă.

Am solicitat ministrului Sănătăţii să creeze rapid un mecanism de derulare a anchetelor epidemiologice pentru toţi colegii noştri.

Toţi colegilor şi miniştrilor prezenţi li se vor preleva probe pentru a fi diagnosticaţi.

În ceea ce mă priveşte pe mine ca premier, mă voi izola la Vila Lac 1, unde vom avea în continuare toate atribuţiile exercitate în cele mai bune condiţii. Există condiţii pentru a transmite toate dispoziţiile pentru a fi afectat dispozitivul de lupă împotriva coronavirus.

Miniştrii urmează după consultare să luăm o decizie unde se vor izola. Recomandarea mea către miniştrii e să evite orice fel de contact.

Diagnosticele vor fi făcute publice ca să informăm cetăţenii români şi să arătăm cum trebuie procedat în astfel de situaţii.

Cum să merg la merg la consultări? Ar înseamna să expun persoana preşedintelui riscului de contaminare.

Victor Costache, ministrul Sănătăţii, a precizat că premierul Ludovic Orban este "doar un contact al domnului Chiţac, asimptomatic".

"Va fi în izolare la Vila Lac şi i se vor face testări astăzi şi la interval de o săptămână şi 14 zile. La fel se va proceda şi cu ceilalţi miniştrii, în special cei care au fost contacţi direcţi ai domnului Chiţac", a menţionat ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii a explicat că nu a intrat în contact cu Vergil Chiţac, senatorul liberal confirmat cu coronavirus.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a afirmat că nu a dat mâna cu senatorul Vergil Chiţac.

"La Biroul Politic Naţional nu am dat mâna. Nu îmi aduc aminte dacă am dat mâna la întâlnirea pe care am avut-o în birou", a spus liderul liberal.

Ludovic Orban nu participă la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis

"L-am informat pe preşedintele României. Preşedintele va lua decizia pentru că aici în urma anchetei epidemiologice nu este vorba numai despre colegii mei din PNL. Poate fi vorba şi de colegi din Senat cu care a intrat în contact domnul Chiţac care vor trebui să intre în aceleaşi proceduri de izolare şi de diagnosticare cât mai rapidă", a explicat Orban.

Liderul liberal a vorbit despre momentul în care a aflat despre îmbolnăvirea senatorului Chiţac.

"A existat o discuţie că domnul Chiţac era răcit şi normal cum se fac glume când e cineva răcit, (...) până la urmă s-a testat. Este pozitiv", a afirmat Ludovic Orban.

Liderii PNL, suspecţi de coronavirus

Ludovic Orban a precizat că este posibil ca mai mulţi lideri şi parlamentari PNL să se fi contaminat.

"Chiar dacă nu suntem în baza anchetei epidemilogice pe lista de contacţi, deşi eu consider că orice membru al Biroului Politic Naţional şi al grupului din Senat poate, datorită faptului că au intrat în contact cu domnul Chiţac, să se fi contaminat.

Pentru membrii Biroului Executiv, i-am solicitat domnului ministru să se preleveze probe acum pentru a putea fi diagnosticaţi cât mai rapid. După prelevarea probelor, toţi colegii mei se vor izola la domiciliu, iar miniştrii care trebuie să rămână la comandă şi întreg dispozitivul de luptă al statului român trebuie să rămână în funcţiune şi să ia toate deciziile pentru a apăra cetăţenii români", a spus premierul, la finalul reuniunii Biroului Executiv al Partidului Național Liberal.

Orban le recomandă jurnaliştilor să se izoleze la domiciliu

Premierul le-a recomandat jurnaliştilor să se testeze pentru că au intrat în contact cu politicieni care este posibil să fi fost contaminaţi.

"Vă recomand din cauza frecventelor contacte pe care le-am avut în diferite conferinţe de presă, nu mai cu mine. Chiar dacă nu sunt diagnosticat pozitiv, posibil să fie alţii. Recomandarea mea către dumnevoastă este de a vă izola la domiciliu", a spus premierul.

Anchetă epidemiologică de coronavirus în Parlament

"La nivelul Parlamentului, fiind vorba despre un senator, este necesară ancheta epidemiologică. E posibil ca orice senator sau chiar deputat cu care a intrat în contact domnul senator Chiţac să fie expus riscului de a fi contaminat cu acest risc. Ca atare, pentru toţi parlamentarii, mai ales senatorii la care există acest risc, să nu aştept ancheta epidemiologică şi să se izoleze şi să nu intre în contact cu niciun cetăţean din aceast moment", a anunţat Ludovic Orban.

Ministrul Sănătăţii, după ce un senator PNL a fost contaminat cu coronavirus

Victor Costache, ministrul Sănătăţii, a precizat că în urmă cu două săptămâni a fost reuniunea miniştrilor Sănătăţii la Bruxelles şi erau câţiva parlamentari francezi cu gripă H1N1.

"În această situaţie se găsesc şi alte Guverne. Am anticipat această situaţie şi am implementat în urmă cu o săptămână procedura de semnătură electronică de la distanţă. Acum două zile, ministrul Muncii a dat un ordin de ministru permiţându-se legal tot ce înseamnă muncă de la distanţă".