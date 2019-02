USR şi PLUS, şedinţe separate pentru a discuta despre alianţa la europarlamentare

”Sunt 50% șanse ca USR și PLUS să ia sâmbătă o decizie, dar chiar dacă o vom face documentele se vor semna ulterior”, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate negocierilor.

Dacian Cioloș ar urma să fie prezent la ședința de la USR, iar Dan Barna la ședința de la PLUS, potrivit acelorași surse, care au mai precizat că o decizie ar putea fi luată sâmbătă sau amânată pentru 10 februarie.

Ultima variantă luată în discuție de USR și PLUS este ca lista pentru europarlamentare să fie deschisă de Dacian Cioloș, urmând ca în primul calup de șase candidați să alterneze câte unul de la fiecare partid. Astfel, după Cioloș, locul doi pe listă revine USR, locul trei PLUS, locul patru USR, locul cinci PLUS și locul șase USR, potrivit surselor G4Media.ro.

Următorul calup de șase candidați va fi deschis de un candidat USR, iar restul candidaților alternează, câte unul de la fiecare partid. Potrivit surselor G4Media.ro, cele două partide ar fi agreat acestă ultimă variantă iar discuțiile, care au continuat inclusiv vineri, au vizat doar aspecte tehnice și modul de colaborare al celor două partide după europarlamentare. Modalitatea de împărțire a locurilor pe liste nu s-a schimbat, deși partidul lui Dacian Cioloș s-a confruntat cu o serie de scandaluri interne.